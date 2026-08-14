Thủ môn Malaysia lạc quan trước màn so tài với tuyển Việt Nam

Malaysia sẽ tiếp đón đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 vào 20h ngày 16/8, trên sân Kuala Lumpur (Malaysia).

Trước trận đấu này, thủ môn Azri Ghani của đội bóng có biệt danh Harimau Malaya nói: “Tôi không lo lắng về chất lượng của đội tuyển Malaysia. Tôi cũng không lo lắng về đội tuyển Việt Nam. Tôi hy vọng đội tuyển Malaysia sẽ thể hiện phong độ tốt nhất ở các trận bán kết sắp diễn ra”.

Thủ môn Azri Ghani tuyên bố không e ngại đội tuyển Việt Nam (Ảnh: NST).

“Những ngày qua, đội tuyển Malaysia có những ca chấn thương, nhưng những cầu thủ chấn thương đang hồi phục tốt. Tôi hy vọng họ có thể trở lại ở giai đoạn sắp tới của ASEAN Cup 2026, thậm chí là họ kịp hồi phục cho trận bán kết lượt đi”, thủ môn Azri Ghani nói thêm.

Trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Malaysia không được đánh giá cao. Tuy nhiên, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya vẫn gây bất ngờ và giành vé vào bán kết.

Đấy chính là lý do để thủ thành Azri Ghani tự tin trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 16/8 tới. Thủ môn này chia sẻ: “Tôi muốn dành lời khen cho toàn đội sau khi chúng tôi vượt qua vòng bảng. Tôi không thấy có bất cứ vấn đề gì về hàng thủ của đội tuyển Malaysia”.

“Chúng tôi có thời gian chuẩn bị cho ASEAN Cup khá ngắn. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, chúng tôi vẫn chơi tốt. Có thể các cầu thủ Malaysia bị nghi ngờ về phong độ, nhưng hiện tại chúng tôi đã thể hiện rất tốt”, thủ môn Azri Ghani khẳng định chắc nịch.

Hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia có khá nhiều duyên nợ (Ảnh: Hải Long).

Azri Ghani năm nay 27 tuổi, anh thuộc nhóm các cầu thủ nội của Malaysia được đôn lên khoác đội tuyển quốc gia, sau khi nhiều cầu thủ nhập tịch của đội này bị FIFA cấm thi đấu hoặc sa sút phong độ do tuổi tác.

Thủ môn này không có lợi thế về thể hình (chỉ cao 1m77), nhưng anh thi đấu lăn xả, phản xạ nhanh. Azri Ghani được hy vọng sẽ là chốt chặn đáng tin cậy của Malaysia, khi đội bóng có biệt danh Harimau Malaya đối đầu với các chân sút nổi tiếng bên phía đội tuyển Việt Nam.

Azri Ghani thể hiện sự quyết tâm: “Khi chạm trán với đội tuyển Việt Nam, tôi hy vọng toàn đội Malaysia có thể cống hiến hết mình và chiến đấu đến cùng trước đối thủ”.

Sau trận lượt đi tại Kuala Lumpur ba ngày, trận bán kết lượt về sẽ diễn ra ngày 19/8, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).