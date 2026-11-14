Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) quyết định cấm thi đấu 12 trận với thủ môn Jesus Owono. Hình phạt này căn cứ theo điều 102 của quy chế kỷ luật, quy định về hành vi bạo lực trong khi thi đấu dẫn đến thương tích hoặc hậu quả nghiêm trọng.

Thủ thành Jesus Owono nhận án treo giò 12 trận (Ảnh: Getty).

Đây là mức án phạt cao nhất được RFEF áp dụng sau khi thủ môn Jesus Owono có hành vi vào bóng khiến tiền đạo Jesus de Miguel của Tenerife qua đời ở tuổi 30 vào ngày 2/11. Cơ quan này cho biết quyết định được đưa ra dựa trên những nội dung được ghi nhận trong báo cáo trọng tài.

Bên cạnh án kỷ luật dành cho Jesus Owono, RFEF cũng xác nhận trận đấu giữa FC Andorra và Tenerife sẽ không được tổ chức lại. Trận đấu bị dừng lại ở phút bù giờ thứ 7, khi hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Hai CLB Andorra và Tenerife đều chưa chơi thêm trận đấu nào kể từ thời điểm đó. Hai trận đấu của họ ở giải hạng 2 Tây Ban Nha đều bị hoãn.

Vào tuần trước, thủ môn Jesus Owono thừa nhận đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời. Bên cạnh đó, người gác đền 25 tuổi này cân nhắc giải nghệ sau biến cố này.

Jesus de Miguel bị ngưng tim sau pha vào bóng của Jesus Owono

HLV Carles Manso mới đây tiết lộ Jesus Owono vẫn chưa quyết định có tiếp tục sự nghiệp bóng đá hay không. Trong thời gian qua, thủ môn người Guinea Xích Đạo đã dành thời gian cho gia đình để ổn định tinh thần.

Thủ môn Jesus Owono đã ngỏ ý muốn gặp gia đình Jesus de Miguel để trực tiếp gửi lời chia buồn. Tuy nhiên, phía Tenerife đề nghị có thêm thời gian để gia đình cầu thủ quá cố vượt qua nỗi đau mất người thân.

“Chúng tôi để cho Jesus Owono khoảng thời gian để anh ấy tự do đưa ra quyết định về sự nghiệp của mình. Đội bóng sẽ chấp nhận ngay cả khi thủ thành này có muốn trở lại thi đấu hay không. Khi nào Jesus Owono cảm thấy thích hợp, cậu ấy sẽ công bố cho mọi người”, HLV Carles Manso cho biết.