Thủ môn đấm đối thủ bị treo giò 13 trận, chính thức nghỉ hết mùa giải

Tối 29/4, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã công bố án phạt dành cho thủ môn Esteban Andrada sau hành động xấu xí hôm 26/4, trong trận đấu mà CLB Real Zaragoza của anh đã để thua 0-1 trước CLB Huesca ở giải hạng 2 Tây Ban Nha.

Real Zaragoza bị dẫn trước 1-0 sau khi nhận bàn thua trên chấm phạt đền ở phút 65. Đội khách nỗ lực dồn lên tấn công nhưng bước ngoặt xảy ra ở phút bù giờ 90+9, khi trọng tài đang kiểm tra tình huống sau khi có tín hiệu từ phòng VAR.

Andrada gây sốc với người hâm mộ và báo giới khi đấm thẳng mặt đội trưởng của Huesca ở trận derby Aragon (Ảnh: Getty).

Andrada đã tiến lại nói chuyện với trọng tài nhưng bị đội trưởng của Huesca là Jorge Pulido ngăn cản. Andrada đã phản ứng với đối thủ và khiến anh phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Thủ môn sinh năm 1991 bất ngờ nổi điên, lao thẳng vào Jorge Pulido rồi tung ra cú đấm cực mạnh khiến đối thủ nằm sân.

Ngay lập tức các cầu thủ của Huesca đã phản ứng với hành động của Andrada, tạo ra cuộc xô xát lớn xảy ra giữa hai đội. Cảnh sát đã buộc phải vào sân can thiệp để làm dịu những cái đầu nóng. Trọng tài sau đó đã rút thẻ đỏ với Andrada, ngoài ra còn rút thêm 2 thẻ đỏ cho hai cầu thủ của hai đội sau vụ xô xát nói trên.

Vụ bê bối đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, và các đài truyền hình Tây Ban Nha liên tục phát sóng và bình luận về pha bóng xấu xí của thủ thành người Argentina.

Ủy ban kỷ luật của RFEF đã quyết định treo giò Andrada tổng cộng 13 trận. Theo Điều 103 trong bộ luật, hành vi tấn công cầu thủ khác ngoài tình huống bóng có thể bị phạt từ 4 đến 12 trận. Andrada nhận mức cao nhất là 12 trận, cộng thêm 1 trận do nhận hai thẻ vàng trước đó.

Mùa giải của Andrada kết thúc sớm sau cú đấm dành cho Jorge Pulido (Ảnh: Getty).

Hầu hết các tờ báo thể thao Tây Ban Nha đều mô tả án phạt 13 trận dành cho Andrada là mang tính lịch sử khi thủ thành sinh năm 1991 trở thành cầu thủ bị cấm thi đấu nhiều trận nhất tại giải bóng đá chuyên nghiệp của xứ sở bò tót.

"Tôi vô cùng hối tiếc về những gì đã xảy ra. Nó đã không tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp cho CLB cũng như cho bản thân tôi với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp.

Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chỉ nhận một thẻ đỏ duy nhất, và đó là do lỗi chạm tay ngoài khu vực phạt đền. Tôi đã không nắm bắt được bối cảnh của tình huống trong lúc căng thẳng cao độ và đã phản ứng như vậy. Tôi sẽ không làm thế nữa.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Jorge Pulido vì chúng tôi là đồng nghiệp. Tôi đã mất tập trung trong giây lát và tôi sẽ chấp nhận bất kỳ hình phạt nào mà La Liga dành cho tôi", Andrada bày tỏ sau hành động xấu xí của mình.

Andrada là một thủ môn giàu kinh nghiệm, từng chơi 4 trận cho đội tuyển quốc gia Argentina vài năm trước và tham dự Club World Cup tại Mỹ với CLB CF Monterrey của Mexico trước khi chuyển đến Zaragoza vào mùa hè năm ngoái.