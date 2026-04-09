Thi đấu thiếu người, Barcelona thất bại trước Atletico

(Dân trí) - Barcelona gây thất vọng lớn khi để thua Atletico 0-2 trên sân nhà Nou Camp ở tứ kết lượt đi UEFA Champions League sáng 9/4.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia; Kounde (Araujo 73'), Cubarsi, Martin, Cancelo (Balde 86'); Eric Garcia, Pedri (Gavi 46'), Yamal, Olmo, Rashford (Ferran Torres 73'); Lewandowski (Fermin 46').

Thẻ đỏ: Cubarsi (44')

Atletico: Musso; Ruggeri, Hancko (Pubill 32'), Le Normand, Molina; Koke (Baena 60'), Llorente, Lookman (Solorth 60'), Simeone (Almada 80'); Alvarez, Griezmann (Nico Gonzalez 80').

Bàn thắng: Alvarez (45'), Sorloth (70').