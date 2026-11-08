Thể Công Viettel đang trải qua chuỗi phong độ tệ hại ở V-League 2026-2027 khi chưa biết đến mùi chiến thắng trong 5 trận gần nhất, với 4 thất bại và một trận hòa. Tại đấu trường Cúp C2 châu Á, đội bóng này cũng để thua 3 trận liên tiếp, khiến HLV Velizar Popov bị sa thải và nhường vị trí cho HLV Kim Young Chul.

Tuy nhiên, trận ra mắt của tân HLV người Hàn Quốc trên sân Hàng Đẫy vào tối 8/11 tiếp tục không diễn ra như mong đợi khi Thể Công Viettel phải vất vả mới giành được trận hòa 1-1 trước CLB Thanh Hóa.

Thể Công Viettel (áo đỏ) nhận bàn thua chỉ sau 8 phút bóng lăn (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chỉ sau 8 phút thi đấu, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua sau một pha phản công chớp nhoáng của Thanh Hóa từ giữa sân. Tiền đạo Saliou bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Thể Công Viettel trước khi tung cú dứt điểm đánh bại thủ thành Văn Việt.

Sau bàn thua sớm, các cầu thủ Thể Công Viettel nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, những pha dứt điểm cuối cùng của đội chủ nhà vẫn thiếu độ chính xác cần thiết.

Phút 34, Thể Công Viettel bất ngờ được hưởng lợi thế chơi hơn người khi hậu vệ Nguyễn Bá Tiến nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với thủ thành Văn Việt trong vòng cấm.

Bá Tiến nhận thẻ đỏ ở phút 34 khiến CLB Thanh Hóa mất lợi thế dẫn bàn khi phải lùi sâu phòng ngự trong những phút còn lại (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng đối với hậu vệ sinh năm 2001. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, ông đã thay đổi quyết định, rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Bá Tiến.

Dù được chơi hơn người từ khá sớm, hàng công Thể Công Viettel vẫn tỏ ra bế tắc trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội khách. Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước 1-0 nghiêng về CLB Thanh Hóa.

Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel tiếp tục dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 50, đội chủ nhà suýt phải nhận thêm bàn thua sau một pha phản công nhanh của Thanh Hóa. Rất may, thủ thành Văn Việt đã phản xạ xuất sắc, cản phá cú dứt điểm của Lovic trong tình huống đối mặt.

Thể Công Viettel đã trải qua trận đấu vô cùng nhọc nhằn dù được chơi hơn người trong suốt 1 tiếng đồng hồ (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ngay sau đó, lưới của Thể Công Viettel lại rung lên. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng của Thanh Hóa do lỗi việt vị.

Trong những phút tiếp theo, đội chủ nhà liên tục tổ chức tấn công nhưng vẫn không thể tận dụng thành công các cơ hội. Phải đến phút 80, Thể Công Viettel mới tìm được bàn gỡ hòa 1-1. Từ quả phạt góc của Xuân Tiến ở cột gần, Tuấn Tài đánh đầu ngược để Ngọc Tân tiếp tục đánh đầu nối, đưa bóng vào lưới Thanh Hóa.

Những phút còn lại, cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận chia điểm trong sự tiếc nuối.

Trận hòa này khiến Thể Công Viettel tiếp tục chìm sâu ở nhóm cuối bảng xếp hạng LPBank V-League 2026-2027 khi mới giành được 5 điểm sau 7 vòng đấu, đứng thứ 13 và chỉ hơn đội cuối bảng Đồng Nai đúng một điểm.

Đội hình xuất phát:

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Andre Luiz, Trung Hiếu, Văn Khang, Wesley Nata, Văn Nam, Hữu Nam, Brandao, Hữu Thắng.

CLB Thanh Hóa: Thanh Diệp, Thanh Nam, Đình Huyên, Đức Mạnh, Ngọc Hà, Bá Tiến, Abdurakhmanov, Damoth, Lovric, Saliou, Matheus.