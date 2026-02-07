Thầy cũ của nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam tiếp tục tìm nhân tài bóng đá

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp Guillaume Graechen, các cầu thủ học viện bóng đá nơi ông làm việc đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng tại các giải trẻ như Á quân U17 Quốc gia năm 2020, Á quân U19 năm 2021, Hạng 3 giải U19 năm 2022 và đặc biệt là vô địch U21 Quốc gia năm 2021.

Đội U21 học viện bóng đá này vô địch giải U21 Quốc gia năm 2021 (Ảnh: V.T).

Ngoài giải thưởng tập thể, nhiều cầu thủ cũng tạo dấu ấn cá nhân, được tham gia đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam, góp phần mang vinh quang cho bóng đá nước nhà như Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường…

Tiếp tục sứ mệnh đào tạo những thế hệ cầu thủ tài năng, ông Graechen Guillaume và Học viện bóng đá Nutifood chuẩn bị cho đợt tuyển sinh cầu thủ khóa 4 trên toàn quốc.

Vòng sơ tuyển được tổ chức quy mô tại 3 địa điểm gồm Hà Nội (từ ngày 9 – 10/5), TPHCM (ngày 16 – 17/5) và Gia Lai (ngày 26 – 27/5).

Vượt qua vòng sơ tuyển, những thí sinh sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng loại (30 – 31/5) và vòng chung kết (2 – 6/6) tổ chức tại Gia Lai, qua đó được tuyển chọn trở thành học viên khóa 4 của học viện.

Đây là bước đầu giúp các em nhỏ đam mê bóng đá được phát huy tài năng để có cơ hội gia nhập một trong những “lò” đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay.