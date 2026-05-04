Thất bại trước U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam bị đẩy vào thế khó

Trong trận đấu sớm ở lượt trận thứ hai bảng A giải U17 nữ châu Á, U17 nữ Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U17 nữ Myanmar. Điều đó giúp "Voi chiến" gây sức ép tâm lý cho U17 nữ Việt Nam ở trận gặp đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc.

Thực tế, U17 nữ Việt Nam đã đối đầu với đối thủ quá mạnh. U17 nữ Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn thế trận. Theo thống kê, đội chủ nhà cầm bóng tới 80% và tung ra 33 cú dứt điểm. Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam không tung ra cú dứt điểm nào.

Ngay trong hiệp 1, U17 nữ Trung Quốc đã vươn lên dẫn trước 2-0 trước U17 nữ Việt Nam nhờ cú đúp của Ju Zhitong.

Sang hiệp 2, dù không bung sức nhưng chủ nhà U17 nữ Trung Quốc vẫn ghi thêm 1 bàn thắng do công của Cheng Wandi. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về U17 nữ Trung Quốc.

Với kết quả này, U17 nữ Trung Quốc đã giành vé đi tiếp khi có 6 điểm sau hai trận. U17 Thái Lan (4 điểm) xếp thứ 2, còn U17 nữ Việt Nam (1 điểm) đứng thứ 3. Xếp cuối bảng là U17 nữ Myanmar khi chưa có điểm nào.

Ở lượt trận cuối, U17 nữ Việt Nam buộc phải thắng U17 nữ Myanmar để cạnh tranh vị trí thứ hai bảng A hoặc nằm trong nhóm 2/3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Điều quan trọng, thầy trò HLV Okiyama Masahiko cần ghi nhiều bàn thắng trong bối cảnh vừa thua đậm U17 nữ Trung Quốc.

Bảng xếp hạng bảng A giải U17 nữ châu Á (Ảnh: Wiki).

Ngôi sao nữ U17 Việt Nam tuyên bố sẵn sàng đánh bại U17 Trung Quốc

"Trung Quốc là một đội rất mạnh. Toàn đội đã chuẩn bị tốt nhất thông qua việc phân tích băng hình và tập luyện. Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục ghi bàn và cùng toàn đội đạt được kết quả tốt”, tiền đạo Thanh Lam bày tỏ trước thềm trận đấu với U17 nữ Trung Quốc ở giải U17 nữ châu Á 2026 diễn ra vào tối nay (18h30 ngày 4/5, giờ Việt Nam).

Hôm qua (3/5), các cầu thủ nữ U17 Việt Nam đã trải qua buổi tập nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất với đội tuyển được đánh giá mạnh nhất bảng A là U17 nữ Trung Quốc. Ở trận ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Okiyama Masahiko đã thi đấu đầy nỗ lực để cầm hòa U17 nữ Thái Lan sau hai lần bị dẫn trước.

Đó là trận đấu mà tiền đạo Thanh Lam đã tỏa sáng với bàn thắng ở phút cuối để giúp U17 nữ Việt Nam giành lại được 1 điểm quan trọng và níu giữ hy vọng giành suất đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.

"Tuy vào sân ở những phút cuối nhưng tôi luôn cố gắng hết sức. Khi ghi được bàn thắng, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã làm được điều gì đó để đóng góp cho đội", Thanh Lam bày tỏ niềm vui sau khi góp công lớn trong trận hòa của U17 Việt Nam.

Tuy nhiên U17 nữ Trung Quốc đang cho thấy sức mạnh đáng kể khi giành chiến thắng đậm với tỷ số 6-0 trước U17 nữ Myanmar ở trận ra quân. Đội bóng "đất nước tỷ dân" luôn là thế lực hàng đầu châu lục ở cấp độ U17 nữ khi từng 2 lần giành á quân và 2 lần giành hạng ba Giải U17 nữ châu Á, từng 3 lần góp mặt ở Giải U17 nữ World Cup.

Theo nhận định của giới chuyên môn, trận đấu gặp U17 nữ Trung Quốc được dự báo sẽ là cuộc so tài đầy khó khăn, đòi hỏi U17 nữ Việt Nam phải thi đấu với sự nỗ lực tối đa. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đang hướng tới mục tiêu giành kết quả tích cực ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

"U17 nữ Việt Nam sẽ thay đổi cách tiếp cận trận đấu để phù hợp với trình độ của đối thủ. Tôi mong nhận được sự cổ vũ của khán giả Việt Nam", HLV trưởng Okiyama Masahiko khẳng định.