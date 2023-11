Thất bại trước Công an Hà Nội, Hà Nội FC bị đẩy xuống cuối bảng

Hà Nội FC được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League. Tuy nhiên, ở mùa giải này, họ đã khởi đầu không thể tệ hơn. Ở trận đầu tiên mùa này, Hà Nội FC đã thất bại với tỷ số 3-5 trước Hải Phòng.

Bùi Hoàng Việt Anh bắt tay người đồng đội cũ Tấn Trường sau trận đấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Tới lượt trận thứ hai, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam vẫn chưa thể gượng dậy. Họ đã thất bại với tỷ số 0-2 trước Công an Hà Nội.

Đây là trận đấu mà Hà Nội FC thi đấu không tốt. Họ lép vế trước Công an Hà Nội trong phần lớn thời gian trận đấu. Hàng thủ của Hà Nội FC luôn bị đặt vào tình thế báo động.

Công an Hà Nội có hai bàn thắng khá dễ dàng do công của Jeferson Elias và Júnior Fialho ở các phút 29 và 41. Thậm chí, nếu may mắn, họ còn có thể ghi thêm bàn thắng.

Với kết quả này, Công an Hà Nội vươn lên xếp thứ hai với 7 điểm sau 3 trận, kém đội đầu bảng Nam Định 2 điểm. Trong khi đó, Hà Nội FC bị đẩy xuống cuối bảng khi chưa có điểm nào sau hai trận.