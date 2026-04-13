Thanh Lực thua cơ thủ số 1 thế giới ở chung kết World Cup carom 3 băng

Trận chung kết World Cup billiards carom 3 băng diễn ra khá căng thẳng vào sáng 13/4 (giờ Việt Nam), khi Trần Thanh Lực bước vào trận chung kết với tay cơ người Hàn Quốc với mục tiêu bảo vệ chức vô địch từng giành được vào tháng 3 năm ngoái.

Trước khi bước vào trận chung kết với Cho Myung Woo, Thanh Lực duy trì phong độ ổn định khi anh vượt qua người đồng hương Trần Quyết Chiến ở vòng bảng nhờ hơn chỉ số phụ.

Trần Thanh Lực thua tâm phục trước tay cơ số 1 thế giới Cho Myung Woo ở chung kết World Cup billiards carom 3 băng (Ảnh: UMB).

Sau khi dễ dàng đánh bại Uymaz ở vòng 16, Thanh Lực gây ấn tượng khi thắng kịch tính trước tay cơ huyền thoại Dick Jaspers ở vòng tứ kết với điểm số 50-48. Đây là trận đấu mà Dick Jaspers đã thi đấu rất tốt, thậm chí đã rất gần chiến thắng khi cán mốc 48 điểm. Thế nhưng Thanh Lực vẫn giữ được bản lĩnh ở thời điểm quan trọng khi ngược dòng đánh bại đối thủ sau 33 lượt cơ.

Ở trận bán kết, tay cơ Việt Nam tiếp tục vượt qua một huyền thoại khác là Martin Horn để tiến vào chung kết gặp Cho Myung Woo, cơ thủ số 1 thế giới hiện tại.

Tại trận chung kết, tay cơ Hàn Quốc khởi đầu tốt hơn khi dẫn 8-4 sau hai lượt cơ. Tuy nhiên ở lượt 6, Cho Myung Woo mắc sai lầm giúp Thanh Lực tận dụng các cơ hội để vượt lên dẫn cách biệt 22-10. Nhưng đến lượt cơ 11, trong khi cơ thủ Việt Nam chỉ ghi được 3 điểm, Cho Myung Woo cho thấy đẳng cấp số 1 thế giới khi tung đường cơ ghi liền một lúc 17 điểm, dẫn ngược 27-22.

Tay cơ Hàn Quốc tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi tiếp tục dẫn cách biệt Thanh Lực trước khi kết thúc trận chung kết với tỷ số chung cuộc 50-35, qua đó đoạt ngôi vương World Cup billiards carom 3 băng từ chính tay đối thủ.

Dù vậy với ngôi á quân World Cup tại Colombia, Trần Thanh Lực xuất sắc vượt qua người đàn anh Trần Quyết Chiến trên bảng xếp hạng carom 3 băng thế giới, thăng tiến từ hạng 11 lên hạng 9 thế giới với tổng 243 điểm (Trần Quyết Chiến tụt xuống hạng 11 với 218 điểm).

Chặng World Cup tiếp theo sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 18/5 đến 24/5 ở nhà thi đấu Nguyễn Du do Liên đoàn Billiards & Snooker TPHCM (HBSF) đăng cai tổ chức.