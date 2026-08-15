Thắng thuyết phục chủ nhà Singapore, Thái Lan đặt một chân vào chung kết

Thái Lan thắng Singapore 3-1 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026

Sau 4 trận toàn thắng ở vòng bảng, Thái Lan làm khách trên sân Jalan Besar của Singapore ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026. "Voi chiến" tiếp tục khẳng định sức mạnh của ứng cử viên vô địch.

Dù không kiểm soát trận đấu nhưng Thái Lan thi đấu cực kỳ sắc sảo. Họ đã dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trước Singapore. Với kết quả này, đội bóng xứ chùa vàng gần như đặt chân vào chung kết.

Teerasak Poeiphimai ăn mừng bàn thắng cho Thái Lan (Ảnh: FAT).

Bước vào trận đấu này, Singapore đã gây bất ngờ khi dồn lên tấn công mạnh mẽ trước Thái Lan. Tuy nhiên, "Voi chiến" vẫn cho thấy sự nguy hiểm với lối chơi rình rập của mình.

Phút 14, Teerasak Poeiphimai đã đón đường chọc khe của Seksan Ratree, trước khi dứt điểm kỹ thuật vào lưới Singapore, mở tỷ số trận đấu.

Trong những phút tiếp theo, "Voi chiến" vẫn chủ động nhường thế trận cho Singapore và chơi rình rập. Thêm một lần, họ khiến đối thủ chịu đòn đau. Phút 28, Teerasak Poeiphimai đã tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ của Singapore, trước khi thực hiện cú đánh đầu trong tư thế thoải mái vào lưới đội chủ nhà.

Thái Lan gần như đặt một chân vào chung kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FAT).

Sang hiệp 2, Thái Lan vẫn cho thấy sự nguy hiểm. Phút 51, Seksan Ratree đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách.

Trong những phút tiếp theo, đội chủ nhà Singapore miệt mài tấn công. Dù vậy, họ chỉ ghi 1 bàn thắng danh dự vào lưới Thái Lan do công của Ilhan Fandi ở phút 84. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Thái Lan.

Ở trận bán kết lượt về diễn ra trên sân Rajamagala vào ngày 18/8, Singapore cần phải thắng với cách biệt 3 bàn trước Thái Lan mới giành vé vào chung kết. Đó là nhiệm vụ quá khó cho đội bóng ở đảo quốc sư tử.

Siêu máy tính dự đoán tỷ số trận Singapore gặp Thái Lan

Ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, Thái Lan đã cho thấy sức mạnh khi giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu và không thủng lưới bàn nào. Nhờ đó, đội bóng xứ chùa vàng đứng đầu bảng B với 12 điểm.

Trong khi đó, Singapore cũng cho thấy sự khó chịu khi xếp thứ hai bảng A với 8 điểm. Họ đã cầm hòa cả hai đội bóng mạnh hơn là đội tuyển Việt Nam và Indonesia.

Trước thềm trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Jalan Besar (Singapore), siêu máy tính Be Soccer vẫn đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của Thái Lan trước đội chủ nhà Singapore.

Theo đó, cơ hội chiến thắng của Thái Lan lên đến 76,2%. Khả năng thắng của Singapore là 9,1%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 14,7%. Hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) dự kiến của Thái Lan là 2,61, còn của Singapore chỉ là 0,8.

Trong trường hợp Thái Lan giành chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 2-0 với 11,3%. Tiếp theo là các tỷ số 3-0 (9,8%), 2-1 (9%), 1-0 (8,6%). Còn ở khả năng Singapore chiến thắng, tỷ số có khả năng xuất hiện cao nhất là 2-1 với 2,7%. Tỷ số hòa dễ xuất hiện nhất là 1-1 với 6,9%.

Trong quá khứ, Thái Lan chiếm ưu thế về đối đầu với Singapore. Trong 70 lần chạm trán trong quá khứ, “Voi chiến” thắng 41, hòa 18 và thua 11 trước Singapore. Trong đó, đội bóng xứ chùa vàng đã thắng 10 trận liên tiếp trước đối thủ.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là trong trận giao hữu vào năm 2025. Thái Lan đã đánh bại Singapore với tỷ số 3-2. Ở ASEAN Cup 2024, hai đội cũng gặp nhau ở vòng bảng. Thái Lan cũng vượt qua Singapore với tỷ số 4-2.