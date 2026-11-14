Đội tuyển Kyrgyzstan thắng đậm Đài Loan 3-0

Trận đấu giữa Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra tối nay (14/11), trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đội bóng Trung Á tỏ ra nhỉnh hơn so với đội tuyển Đài Loan.

Sau nhiều nỗ lực ép sân, đội tuyển Kyrgyzstan vươn lên dẫn trước ở phút 30. Trong tình huống này, Zhyrgalbek Uulu tung cú sút đưa bóng vào góc hẹp, ghi bàn giúp Kyrgzystan mở tỷ số 1-0.

Đội tuyển Kyrgyzstan dễ dàng đánh bại Đài Loan (Ảnh: VFF).

Sau bàn thắng này, đội bóng Trung Á vẫn thi đấu tốt hơn. Phút 43, Zhyrgalbek Uulu lại tung ra cú sút rất căng, thủ môn đội tuyển Đài Loan đẩy được đường bóng này. Ngay lập tức Joel Kojo có mặt kịp thời, đệm bóng cận thành vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Kyrgyzstan.

Sang hiệp hai, ưu thế trên sân vẫn thuộc về đội tuyển Kyrgyzstan. Dù đội bóng Trung Á đã chủ động giảm tốc độ ở những phút cuối trận, nhưng Kyrgzystan vẫn có thêm một bàn thắng nữa.

Người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Kyrgyzstan ở phút bù giờ của hiệp hai là Akmatov. Chiến thắng này giúp cho Kyrgyzstan tạm thời xếp trên đội tuyển Việt Nam, tại giải bóng đá tam hùng quốc tế ở Ninh Bình.

Đội bóng Trung Á có cùng 3 điểm với đội tuyển Việt Nam, nhưng Kyrgyzstan (+3) xếp trên nhờ hơn đội tuyển Việt Nam (+2) hiệu số bàn thắng bại. Đội tuyển Đài Loan chắc chắn xếp cuối bảng. Trận tranh chức vô địch giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào 19h ngày 17/11.