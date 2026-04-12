Thắng đậm Australia, đội tuyển futsal Việt Nam giành hạng ba Đông Nam Á

Tuyển futsal Việt Nam thắng Australia 4-0 ở giải Đông Nam Á

Trận tranh huy chương đồng (HCĐ) giải futsal vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra chiều nay (12/4), tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).

Điều đáng ngạc nhiên là đội tuyển Australia thi đấu rất thiếu sinh khí trong trận tranh HCĐ. Đội tuyển futsal Việt Nam dẫn trước từ khá sớm. Bóng mới lăn 3 phút, đội bóng của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) đã chọc thủng lưới đội futsal đến từ xứ sở chuột túi.

Đội tuyển futsal Việt Nam giành hạng 3 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Trong pha bóng này, Đa Hải tận dụng tình huống đá phạt góc của đồng đội, anh dứt điểm chéo góc. Bóng đi không chính xác, nhưng lại vô tình trở thành đường chuyền dọn cỗ cho Nhan Gia Hưng đệm bóng ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển futsal Việt Nam.

Trước khi hiệp một kết thúc 2 phút (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc), đội tuyển futsal Việt Nam nhân đôi cách biệt, vẫn từ một tình huống đá phạt góc.

Lần này, Đa Hải chuyền bóng ngược trở lại cho Châu Đoàn Phát sút nối, nâng tỷ số lên 2-0 cho đoàn quân của HLV Diego Giustozzi.

Đội tuyển futsal Việt Nam áp đảo hoàn toàn trước Australia (Ảnh: VFF).

Bị dẫn trước 2 bàn, Australia vẫn không thi đấu khá hơn. Đội bóng xứ sở chuột túi thua thêm 2 bàn nữa trong hiệp thi đấu thứ nhì.

Phút 21, Châu Đoàn Phát đánh đầu chuyền bóng cho Nguyễn Thịnh Phát dứt điểm, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển futsal Việt Nam.

Chưa dừng lại tại đây, phút 40, tận dụng tình huống khung thành của Australia bỏ trống khi họ đá power-play (bỏ trống cầu môn, sử dụng toàn bộ 5 cầu thủ tấn công), Phạm Văn Tú nhanh chân dứt điểm vào lưới, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển futsal Việt Nam.