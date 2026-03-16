Thắng áp đảo, Joan Laporta tái đắc cử ghế Chủ tịch Barcelona

Kết quả kiểm phiếu cho thấy Laporta giành chiến thắng áp đảo khi nhận được 32.934 phiếu trong tổng số 48.480 lá phiếu hợp lệ từ các hội viên của CLB. Trong khi đó, Victor Font chỉ nhận 14.385 phiếu, ngoài ra có 984 phiếu trắng và 177 phiếu không hợp lệ.

Phát biểu sau khi kết quả chính thức được công bố, ông Laporta gửi lời cảm ơn tới các thành viên của CLB. Chủ tịch CLB Barcelona cho biết: “Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới CLB tuyệt vời mà chúng ta đang có. Thật đáng mừng khi thấy các hội viên vẫn có quyền lựa chọn người đại diện cho mình.

Niềm đam mê này là điều khiến Barcelona trở nên đặc biệt. Xin cảm ơn CLB và tất cả các hội viên đã tham gia bỏ phiếu ngày hôm nay trong một minh chứng cho tinh thần dân chủ”.

Nhiều nhân vật nổi bật của Barcelona đã đến sân Camp Nou để tham gia bỏ phiếu, bao gồm các cựu và đương kim Chủ tịch, HLV cũng như cầu thủ của đội 1. Cuộc bầu cử diễn ra đúng vào ngày Barcelona đánh bại Sevilla với tỷ số 5-2 tại La Liga. Sau trận đấu, HLV Flick cùng nhiều cầu thủ như Raphinha, Pedri và Dani Olmo… đã tham gia bỏ phiếu.

Ông Laporta nói thêm: “Chiến thắng này rất rõ ràng và mang lại cho chúng tôi nguồn sức mạnh to lớn, khiến chúng tôi trở nên không thể ngăn cản. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ Barcelona trước mọi thử thách. Những năm tới sẽ rất thú vị, thậm chí có thể là khoảng thời gian tuyệt vời nhất”.

Trước khi thực hiện quyền bầu cử, HLV Flick chia sẻ: “Tôi sẽ không nói mình bỏ phiếu cho ai vì đó là bí mật. Đây là một ngày đặc biệt. Tôi theo dõi quá trình bầu cử trên truyền hình trong văn phòng tại sân vận động. Tất cả mọi người đều vui vẻ, đó là một ngày tuyệt vời”.

Ở đội nữ, hai cầu thủ đang chấn thương là Aitana Bonmati và Laia Aleixandri cũng tham gia bỏ phiếu, trong khi phần lớn các đồng đội của họ không thể góp mặt do phải thi đấu trên sân của Deportivo.

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez cũng tham gia bầu cử, chỉ vài ngày sau khi ông gọi Laporta là “kẻ nói dối”. Xavi đã tố cáo Chủ tịch Laporta đã ngăn cản Messi trở lại CLB vào năm 2023. Ngoài ra, cựu tiền vệ Inter Miami, Sergio Busquets, cũng tham gia bỏ phiếu.

Kết quả lần này tái hiện cuộc bầu cử năm 2021, khi Laporta cũng đánh bại Victor Font để thay thế Josep Maria Bartomeu trên cương vị Chủ tịch. Chiến thắng đó đã đánh dấu nhiệm kỳ thứ hai của Laporta tại Barcelona. Ông từng giữ cương vị này từ năm 2003 đến 2010, giai đoạn CLB bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV và giành cú ăn ba lịch sử năm 2009.

Kể từ khi trở lại lãnh đạo CLB, Barcelona đã giành 2 chức vô địch La Liga, trong khi đội nữ giành 3 danh hiệu cúp C1 nữ châu Âu. Thành công này cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Laporta.