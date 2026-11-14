Trận bán kết King’s Cup giữa Thái Lan và Brunei diễn ra tối 14/11 trên sân vận động ở Sisaket (Thái Lan). Đội tuyển chủ nhà Thái Lan mạnh hơn hẳn so với Brunei.

Đội tuyển Thái Lan vượt qua Brunei (Ảnh: FAT).

Đội bóng xứ sở chùa vàng mở tỷ số ở phút thứ 3, nhờ công của tiền vệ tấn công Teerapat Pruetong.

Dù vậy, những phút tiếp theo, đội bóng của HLV Anthony Hudson (người Anh) gặp bế tắc trong phần thời gian còn lại của hiệp 1. Mãi sang đến hiệp 2, Thái Lan mới có tiếp bàn thắng tiếp theo.

Phút 50, cầu thủ mang hai dòng máu Thái Lan và Thụy Điển William Wildercher ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng xứ sở chùa vàng.

Yotsakorn Burapha (9) lập hattrick (Ảnh: FAT).

Chỉ khoảng 10 phút sau đó, tài năng trẻ Yotsakorn Burapha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Lan.

Chưa dừng lại tại đây, trong khoảng 1/3 thời gian cuối trận, đội chủ nhà ghi thêm 3 bàn thắng khác, lần lượt nhờ công của Anan Yodsangwal ở phút 67, Yotsakorn Burapha ở các phút 74 và 80. Yotsakorn Burapha để lại dấu ấn khi lập hat-trick ở trận đấu này

Giành chiến thắng 6-0 trước Brunei, đội tuyển Thái Lan giành quyền vào chung kết gặp Tajikistan ngày 17/11. Ở trận bán kết diễn ra vào chiều 14/11, Tajikistan thắng Oman 1-0.

Trung Quốc dễ dàng đánh bại Malaysia 2-0 (Ảnh: Xinhua).

Ở trận giao hữu quốc tế khác diễn ra vào tối 14/11, đội chủ nhà Trung Quốc giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia. Hai bàn thắng của Trung Quốc được ghi do công của Wang Yudong và Zhang Yuning ở 20 phút đầu trận.

Về cuối trận, Malaysia chỉ còn 10 người khi Fergus Tierney nhận thẻ đỏ. Sau trận thắng Malaysia, đội tuyển Trung Quốc còn trận giao hữu với Bahrain vào ngày 17/11.