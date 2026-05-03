Thái Lan, Malaysia vẫn chưa sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026

Theo thông báo của FIFA, 6 quốc gia ở Đông Nam Á đã sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 (khởi tranh ngày 11/6 tại Mỹ, Mexico, Canada) trên lãnh thổ của mình có Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore, Timor Leste và Việt Nam. Tại Việt Nam, đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng là VTV.

Chỉ mới có 6/11 quốc gia ở Đông Nam Á sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, có 5 quốc gia trong khu vực chưa mua được bản quyền World Cup là Brunei, Lào, Myanmar, Malaysia và Thái Lan.

Sở dĩ Campuchia, Timor Leste đã sở hữu bản quyền phát sóng World Cup, trong khi Thái Lan, Malaysia chưa thể sở hữu bản quyền này, vì mức giá mua bản quyền World Cup ở các quốc gia khác nhau cũng khác nhau.

Thông thường, FIFA chào bán bản quyền phát sóng World Cup ở Thái Lan và Malaysia cao hơn rất nhiều so với mức giá bản quyền này tại Campuchia hay Timor Leste.

Thông thường, FIFA sẽ tính toán mức giá bản quyền phát sóng World Cup dựa trên mức độ hâm mộ bóng đá, khả năng khai thác thương mại của bên mua. Đấy là lý do mà mức giá bản quyền phát sóng World Cup trên lãnh thổ Thái Lan và Malaysia rất đắt.

Các quốc gia đã có và chưa có bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Đông Nam Á (Ảnh: ASEAN Football).

Ví dụ như tại Malaysia, ban đầu, Liên đoàn Bóng đá thế giới thông qua đối tác của mình, chào bán giá bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Malaysia với mức giá 50 triệu USD (hơn 1.317 tỷ đồng).

Hiện tại, phía FIFA và đối tác hạ mức giá này xuống 35 triệu USD (hơn 922 tỷ đồng), nhưng phía Malaysia vẫn chưa chốt mua. Các bên vẫn tiếp tục thương thảo.

Phát biểu trước truyền thông Malaysia cách đây không lâu, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Taufiq Johari nói: “Bộ đã ghi nhận những lời kêu gọi từ phía công chúng về việc phát sóng World Cup tại Malaysia. Với tư cách người đứng đầu bộ chủ quản, chúng tôi chắc chắn sẽ lắng nghe những gì người hâm mộ thể thao gửi gắm”.

“Dĩ nhiên, bản quyền phát sóng World Cup sẽ liên quan đến các đài truyền hình, các bộ, ngành khác có liên quan. Ngoài ra, chúng ta không thể bỏ qua vấn đề chi phí.

Chưa hết, chúng ta cần đánh giá tất cả các khía cạnh, các tác động có thể có nếu Malaysia giành được quyền phát sóng, trong đó bao gồm cả mục tiêu tiết kiệm chi phí và các cân nhắc về mặt tài chính”, ông Taufiq Johari nói thêm.