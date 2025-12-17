Thái Lan lý giải bất ngờ về VĐV Việt Nam nằm bất động, bị bỏ mặc trên sàn

Tình huống phía Thái Lan cho rằng Minh Triết ăn vạ

Hôm nay (17/12), vụ việc liên quan đến công tác sơ cứu trong môn pencak Silat tại SEA Games 33 tiếp tục gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, sau trận đấu hạng cân 65kg nam giữa Nguyễn Minh Triết (Việt Nam) và Muhammad Izzul (Malaysia) diễn ra vào chiều qua (16/12).

Hình ảnh võ sĩ Minh Triết nằm sân, bị trọng tài bỏ mặc gây phẫn nộ trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Tình huống gây chú ý xảy ra khi vận động viên (VĐV) Việt Nam trúng đòn vào vùng cổ, sau đó ngã xuống và nằm bất động trên sàn đấu, khiến nhiều khán giả lo ngại về mức độ chấn thương.

Tuy nhiên, hình ảnh tổ y tế và lực lượng chức năng đưa VĐV rời sân mà không sử dụng cáng, nẹp cổ hay các biện pháp sơ cứu chuyên sâu đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích, cho rằng công tác y tế không đảm bảo an toàn.

Sau đó, trọng tài xác định Nguyễn Minh Triết không thể tiếp tục thi đấu, qua đó giúp Muhammad Izzul giành quyền vào chung kết. Dù phía đội tuyển Việt Nam đã nộp đơn khiếu nại cho rằng VĐV Malaysia phạm luật nhưng ban tổ chức quyết định giữ nguyên kết quả.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, ông Nakrrob Thongdaeng, Trưởng bộ phận kỹ thuật của Liên đoàn pencak Silat Thái Lan, đã lên tiếng giải thích trên trang Khob Sanam. Ông khẳng định ban tổ chức và đội ngũ y tế có đầy đủ trang thiết bị, cùng các bác sĩ chuyên môn túc trực sát sao trong suốt quá trình thi đấu.

Ông nhấn mạnh: “Theo phân tích chuyên môn, võ sĩ Muhammad Izzul là đương kim vô địch SEA Games, được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch hạng cân này, trong khi võ sĩ Việt Nam bị đánh giá thấp hơn.

Luật pencak silat cấm các võ sĩ đánh vào vùng mặt đối thủ, nếu vi phạm sẽ bị xử thua ngay lập tức. Tuy nhiên, trong thực tế, từng xuất hiện trường hợp VĐV chủ động ngã xuống sau những pha va chạm nhẹ, nhằm tìm kiếm chiến thắng bằng lỗi của đối thủ.

Nhiều quan điểm cho rằng Minh Triết không được chăm sóc y tế đúng mức (Ảnh: Thairath).

Ở tình huống nói trên, tổ trọng tài đã xem lại VAR và kết luận cú đánh của VĐV Malaysia không phạm luật, đồng thời không đủ điều kiện để được tính là một tình huống knock-out.

Sau đó, đội ngũ y tế được mời vào sân để kiểm tra theo đúng quy trình, bao gồm soi phản xạ mắt, kiểm tra vùng cổ và đánh giá các dấu hiệu sinh tồn. Kết quả cho thấy không có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng.

VĐV Việt Nam được cho là tìm cách giành chiến thắng bằng lỗi, dẫn tới việc nằm bất động trên sàn đấu. Vì vậy, trọng tài tiến hành đếm đủ 10 giây theo luật. Đây cũng là lý do khiến nhiều khán giả không theo dõi trực tiếp trận đấu hiểu nhầm rằng VĐV bị chấn thương nặng nhưng không được hỗ trợ kịp thời.

Sau khi kết quả được xác định với chiến thắng thuộc về Malaysia, Nguyễn Minh Triết vẫn nằm trên sàn đấu, buộc đội ngũ y tế và nhân viên phải bế anh rời sân. Tuy nhiên, theo đánh giá chuyên môn, không cần sử dụng cáng, bởi VĐV không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Trợ lý Trưởng bộ phận kỹ thuật, trọng tài người Indonesia, cũng xác nhận đây không phải tình huống knock-out và không tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm nghiêm trọng.

Chỉ ít lâu sau, Nguyễn Minh Triết đã có thể ngồi cổ vũ đồng đội và tập luyện nhẹ cùng các VĐV Việt Nam khác. Liên đoàn pencak Silat Thái Lan khẳng định đã lưu giữ đầy đủ hình ảnh và dữ liệu liên quan để làm căn cứ giải trình”.

Liên quan đến nghi vấn thiếu trang thiết bị y tế, ông Nakrrob Thongdaeng nhấn mạnh ban tổ chức có đầy đủ phương tiện và nhân sự được đào tạo bài bản. Việc không sử dụng cáng hay nẹp cổ là do đánh giá nhanh cho thấy VĐV không bị chấn thương nặng hoặc có dấu hiệu giả chấn thương, và cách xử lý này phù hợp với thông lệ chuyên môn của môn Pencak Silat.