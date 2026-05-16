Thái Lan bổ sung cầu thủ nhập tịch, chờ đấu đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup

FIFA Days là chuỗi ngày mà Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho phép các đội tuyển trên toàn cầu thoải mái gom quân từ các CLB, làm nhiệm vụ quốc tế.

Ở đợt FIFA Days tháng 6 tới đây, đội tuyển Thái Lan sẽ có các trận đấu gặp Kuwait trên sân nhà vào ngày 5/6. Sau đó, họ sẽ làm khách trước đội tuyển Trung Quốc vào ngày 9/6. Đây là những trận đấu mà đội tuyển Thái Lan dùng để chuẩn bị cho AFF Cup 2026 (diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8).

Chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda trở lại đội tuyển Thái Lan (Ảnh: Getty).

Chính vì thế, danh sách đội tuyển Thái Lan trong những ngày FIFA Days tháng 6 rất được quan tâm. Danh sách này có sự trở lại của tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda, chân sút giữ kỷ lục 5 lần giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup (2008, 2012, 2016, 2020, 2022).

Trong bối cảnh các tiền đạo trẻ của bóng đá Thái Lan thường xuyên gây thất vọng, sự trở lại của Teerasil Dangda thể hiện mong muốn tìm kiếm điềm lành của đội tuyển Thái Lan, ở sân chơi AFF Cup, dù năm nay anh đã 38 tuổi.

Cũng trên hàng tiền đạo của đội tuyển Thái Lan, chuẩn bị cho 2 trận đấu thuộc những ngày FIFA Days tháng 6, có sự xuất hiện của chân sút nhập tịch Jude Soonsup-Bell. Đây là cầu thủ sinh ra ở Anh, năm nay 22 tuổi, cao 1m86. Anh đang khoác áo CLB Gimsby Town tại Anh, từng có thời gian được thi đấu ở đội trẻ thuộc CLB Chelsea.

Cũng trong danh sách đội bóng xứ sở chùa vàng hiện tại, còn một cầu thủ nhập tịch nữa, đang gây chú ý, đó là tiền vệ Erawan Garnier. Cầu thủ này sinh ra ở Pháp, năm nay 20 tuổi, cao 1m82, anh đang khoác áo CLB Lens (Pháp), từng có thời gian khoác áo đội trẻ của CLB nổi tiếng Lyon.

Tiền đạo nhập tịch Jude Soonsup-Bell là gương mặt được kỳ vọng ở đội tuyển Thái Lan (Ảnh: FAT).

Những sự bổ sung vừa nêu được đội tuyển Thái Lan kỳ vọng sẽ giúp họ cải thiện chất lượng hàng tấn công. 2 cầu thủ nhập tịch Jude Soonsup-Bell và Erawan Garnier cũng là 2 trong số 3 gương mặt hiện diện ở đội tuyển Thái Lan đợt này, đang thi đấu ở nước ngoài.

Người còn lại trong số 23 tuyển thủ Thái Lan hiện nay đang thi đấu ở nước ngoài là Teerapat Pruetong (CLB Hokkaido Consadole Sapporo, Nhật Bản). So với trước đây, số lượng cầu thủ Thái Lan thi đấu ở hải ngoại đã giảm đáng kể.

Mục tiêu của đội tuyển Thái Lan trong thời gian sắp tới là đòi lại ngôi vô địch AFF Cup từ tay đội tuyển Việt Nam. Ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất, các đội Việt Nam và Thái Lan đều đụng độ nhau trong trận chung kết, mỗi bên thắng một lần.

Đội tuyển Thái Lan thắng đội tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022, còn đội tuyển Việt Nam thắng lại đội tuyển Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2024.