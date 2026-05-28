Tay vợt trẻ bức xúc vì phải thi đấu dưới nắng nóng tại Roland Garros

Jakub Mensik cho rằng việc phải thi đấu hơn bốn tiếng rưỡi dưới cái nóng trên 30 độ C tại Roland Garros là “điên rồ”, sau khi anh gục xuống sân vì chuột rút ngay sau chiến thắng trước Mariano Navone vào chiều 27/5 (giờ địa phương). Tay vợt 20 tuổi cần tới tám match-point để khép lại trận đấu với tỷ số 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6(11) sau 4 giờ 41 phút trên sân số 6.

“Thật điên rồ khi phải thi đấu trong điều kiện thời tiết như thế này, đặc biệt là dưới ánh nắng gay gắt suốt hơn bốn tiếng rưỡi. Ngay cả khi có quãng nghỉ giữa các game, bạn cũng không có nhiều thời gian. Cậu bé nhặt bóng còn không thể mang khăn cho bạn”, Mensik nói sau trận đấu.

Mensik cho biết các tay vợt gần như không có đủ thời gian để hồi phục trong lúc đổi sân. “Bạn chỉ có một phút cho mỗi lần chuyển đổi. Đến lúc ngồi xuống thì thực tế chỉ còn khoảng 30 giây nên gần như không đủ để hạ nhiệt cơ thể”, tay vợt 20 tuổi nói thêm.

Ngay sau cú thuận tay ghi điểm quyết định, Mensik đổ gục xuống sân đất nện vì kiệt sức. Khi đối thủ tiến đến bắt tay, anh cố gắng đứng dậy nhưng không thể tự di chuyển. Trọng tài sau vài giây mới tới hỗ trợ trước khi đội ngũ y tế vào sân chăm sóc.

Tay vợt người CH Séc cũng bày tỏ sự không hài lòng với cách xử lý của trọng tài, dù không nói chi tiết. “Về trọng tài hôm nay và những gì xảy ra sau trận đấu, tôi xin giữ riêng. Nhưng với cách hành xử đó, tôi không thể tôn trọng được”, anh nói.

Mensik thừa nhận “luật là luật”, nhưng cho rằng các quy định hiện tại của tennis đang buộc tay vợt phải thi đấu với nhịp độ quá nhanh, trong khi trận đấu lại có thể tạm dừng ngay khi một khán giả gặp vấn đề về sức khỏe.

“Tôi thực sự gặp khó khăn ở điểm cuối cùng. Khi ghi được điểm quyết định, cảm xúc dâng trào và cơ thể tôi gần như tê cứng. Lúc đó tôi không thể làm gì nữa”, Mensik cho biết.

Ở vòng tiếp theo, Mensik sẽ chạm trán hạt giống số 8 Alex de Minaur vào ngày 29/5. Tay vợt người Australia chưa phải thi đấu kể từ thứ hai sau khi được xử thắng ở vòng hai vì Alexander Blockx rút lui do chấn thương.

“Dù cuối trận trông có vẻ rất tệ, nhưng chỉ khoảng 30 phút ở trong phòng thay đồ và tránh được ánh nắng, tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều. Hiện tại tôi thấy ổn. Tôi sẽ tận dụng tối đa ngày nghỉ để hồi phục. Điều kiện thi đấu sắp tới chắc chắn sẽ không khắc nghiệt như hôm nay”, Mensik chia sẻ.