Giải vô địch Pickleball trẻ thế giới 2026 (Junior Pickleball World Championships) diễn ra từ ngày 5/11 đến 8/11 tại Brookhaven Country Club (Dallas, bang Texas, Mỹ), quy tụ hàng loạt tay vợt trẻ xuất sắc ở các lứa tuổi từ U12 đến U18 trên toàn thế giới.

Trần Đức Lâm vô địch U14 Giải vô địch Pickleball trẻ thế giới 2026 (Ảnh: Cộng đồng Pickleball Việt Nam).

Ở nội dung đơn nam U14, Trần Đức Lâm đã thể hiện phong độ xuất sắc, đánh bại Jacob Garcia với tỷ số 11-5, 11-4 ở vòng 1/18 rồi vượt qua Jaden Hsu thuyết phục 11-4, 11-3 ở tứ kết.

Tại vòng bán kết, Đức Lâm thể hiện bản lĩnh kiên cường khi ngược dòng đánh bại Pierce Behr sau khi bị dẫn trước. Đến trận chung kết, tay vợt Việt Nam thi đấu bùng nổ, đánh bại tay vợt chủ nhà Bennett Miller với tỷ số 2-0 để chính thức bước lên bục cao nhất, giành tấm huy chương vàng (HCV) danh giá.

Không dừng lại ở đó, trước khi đăng quang đơn nam, Đức Lâm đã cùng tay vợt Đan Linh Hương (Thái Nguyên) xuất sắc giành huy chương bạc (HCB) nội dung đôi nam nữ U14. Cặp đôi Việt Nam đã trải qua chuỗi 6 trận thắng liên tiếp (trong đó có trận thắng hủy diệt 11-0, 11-1 ở vòng 1/8) trước khi dừng bước đầy ngẩng cao đầu trước đôi vợt mạnh của chủ nhà Mỹ trong trận chung kết.

Trần Đức Lâm (bên trái) cùng Đan Linh Hương (bên phải) giành HCV nội dung đôi nam nữ U14 tại giải vô địch Pickleball trẻ thế giới 2026 (Ảnh: Cộng đồng Pickleball Việt Nam).

Trần Đức Lâm sinh năm 2012, hiện là học sinh lớp 9B, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (Đại học Vinh) và đang thi đấu trong màu áo CLB Pickleball Công an nhân dân.

Người đầu tiên đưa Đức Lâm đến với pickleball là bố em, ông Trần Đức Thành, giảng viên Khoa Giáo dục thể chất, huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền Trường Đại học Vinh. Ban đầu, Đức Lâm chưa thực sự hứng thú với môn thể thao này. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của bố, Đức Lâm đã bộc lộ năng khiếu thiên bẩm chỉ sau 2 tháng tập luyện khi giành ba giải nhất tại giải Pickleball Thanh thiếu niên Hà Nội.

Trước khi khẳng định tên tuổi ở giải thế giới tại Mỹ, tài năng trẻ xứ Nghệ đã liên tục gặt hái hàng loạt thành tích ấn tượng ở các giải đấu lớn. Năm 2025 (13 tuổi), Đức Lâm vô địch đôi nam dưới 34 tuổi tại VTV Cup cùng Nguyễn Gia Hưng. Tháng 8 năm nay, Đức Lâm đoạt HCV đôi nam U14 giải vô địch Pickleball trẻ toàn quốc (Viettel Tammi Cup).

Hai tháng sau, Đức Lâm vô địch đơn nam U17 và đoạt huy chương đồng đôi nam chuyên nghiệp tại Cebu (Philippines). Cú đúp huy chương (1 HCV, 1 HCB) tại giải vô địch Pickleball trẻ thế giới 2026 không chỉ là cột mốc chói lọi trong sự nghiệp của cá nhân Trần Đức Lâm mà còn khẳng định sự vươn tầm mạnh mẽ của pickleball Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế.