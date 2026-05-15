Tay vợt pickleball Việt Nam đánh bại thần đồng nước Mỹ

Tama Shimabukuro không phải cái tên xa lạ khi đang đứng hạng 13 thế giới với bảng thành tích đáng nể tại PPA Tour. Từng là một thần đồng trượt ván tại Hawaii trước khi chuyển sang pickleball chuyên nghiệp, Tama sở hữu bộ kỹ thuật đánh hai tay cực lạ và những cú "drop" bóng cuộn đầy khó chịu.

Tama Shimabukuro từng gây sốc khi đánh bại tay vợt số 2 thế giới Federico Staksrud tại PPA Atlanta 2026 (Ảnh: Quyết Thắng).

Trận đấu bắt đầu đầy khó khăn cho Hùng Anh khi anh nhập cuộc chậm và để đối thủ dẫn trước tới 0-7 trong game 1. Tuy nhiên, tay vợt Việt Nam đã có màn vùng lên không tưởng để thắng ngược 11-7. Dù để Tama gỡ hòa ở game 2 với tỷ số 11-5, Hùng Anh đã kịp thời điều chỉnh chiến thuật trong game quyết định.

Tận dụng nền tảng của một cựu tay vợt tennis chuyên nghiệp, Hùng Anh liên tục tung ra những cú đánh sấm sét, ép Tama vào thế phải phòng ngự vất vả. Kịch bản game 1 tái hiện khi Hùng Anh bị dẫn trước nhưng vẫn bình tĩnh lội ngược dòng để ấn định chiến thắng 11-9 ở game 3.

Đây là lần thứ hai trong năm 2026, thần đồng người Mỹ phải nhận thất bại trước các tay vợt Việt Nam, sau trận thua Lý Hoàng Nam tại PPA Hanoi Cup.

Hùng Anh tiến vào tứ kết đơn nam PPA Tour Malaysia Open 2026 (Ảnh: PPA).

Chiến thắng của Hùng Anh trở thành điểm sáng lớn nhất của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm qua, nhất là khi hạt giống số 5 Trịnh Linh Giang bất ngờ dừng bước sớm sau trận thua 1-2 trước Wil Shaffer.

Với phong độ đang lên cao, Nguyễn Hùng Anh sẽ bước vào trận tứ kết gặp tay vợt Vanshik Kapadia của Ấn Độ. Một đại diện khác của Việt Nam là Trương Vinh Hiển cũng xuất sắc ghi tên mình vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất để đối đầu với Mitchell Hargreaves. Cả hai trận đấu quan trọng này đều diễn ra vào lúc 9h sáng nay (theo giờ Việt Nam).

Người hâm mộ đang kỳ vọng vào một kịch bản về một trận chung kết nội bộ của các tay vợt Việt Nam tại giải đấu danh giá này, nhất là sau khi chứng kiến màn trình diễn đầy quả cảm của Nguyễn Hùng Anh trước các đối thủ hàng đầu thế giới.