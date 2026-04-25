Tây Ninh khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ I

Tối 24/4, tại sân vận động Long An, Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Tây Ninh lần thứ I chính thức khai mạc.

Đại hội diễn ra trong không khí sôi động, trang trọng. Chương trình mở màn với lễ rước đuốc truyền thống, diễu hành của 22 đoàn thể thao, cùng nghi thức châm đuốc và màn đồng diễn nghệ thuật chủ đề “Thể thao Tây Ninh - Khát vọng vươn cao”.

Lễ diễu hành tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Quang Vinh).

Đại hội tổ chức 18 môn thi đấu, như: điền kinh, bơi, bóng đá, các môn võ Taekwondo, Karate, Vovinam… cùng nhiều môn thể thao quần chúng như kéo co, thể dục dưỡng sinh, pickleball. Các nội dung thi đấu triển khai từ cơ sở đến cấp tỉnh, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết, phong trào TDTT của Tây Ninh và Long An trước đây có nền tảng phát triển vững, lan tỏa rộng trong nhân dân.

Thể thao thành tích cao ghi nhận nhiều dấu ấn với các vận động viên tiêu biểu như Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Kim Duyên, Nguyễn Hoài Văn, Trần Thị Nhi Yến...

Buổi khai mạc có sự tham dự của ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các vị lãnh đạo (Ảnh: Quang Vinh).

Sau sáp nhập, thể thao tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển, song còn nhiều khó khăn như chênh lệch cơ sở vật chất giữa các địa bàn, nguồn lực đầu tư hạn chế, yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên.

Đại hội không chỉ nhằm đánh giá toàn diện phong trào TDTT mà còn là dịp tuyển chọn lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Qua đó, Tây Ninh đặt mục tiêu nâng cao vị thế thể thao, hướng tới phát triển đồng bộ, bền vững trong giai đoạn mới.