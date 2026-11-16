The Annika là giải đấu thuộc hệ thống LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nữ, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt). Chính vì thế, có khá đông golfer mạnh tham dự.

Lindy Duncan vô địch giải golf The Annika (ẢnhL Getty).

Kết quả chung cuộc, Lindy Duncan giành ngôi vô địch với tổng điểm -16 gậy. Nữ golfer người Mỹ nhận số tiền thưởng 487.500 USD (hơn 12,55 tỷ đồng).

Hạng nhì là Choi Hye Jin (Hàn Quốc), với tổng điểm -14 gậy. Nữ golfer người Hàn Quốc nhận số tiền thưởng 306.142 USD (gần 7,9 tỷ đồng).

Lindy Duncan vô địch giải đấu diễn ra trên sân nhà (Ảnh: AFP).

Có hai golfer đứng ở vị trí T3 (đồng hạng ba), gồm Ryu Hae Ran (Hàn Quốc) và Yuri Yoshida (Nhật Bản), mỗi người có tổng điểm -13 gậy. Từng người trong số hai golfer vừa nêu nhận số tiền thưởng 193.082 USD (gần 5 tỷ đồng).

Trong khi đó, cựu số một thế giới Ko Jin Young (Hàn Quốc) chỉ đứng vị trí thứ 16, với tổng điểm -5 gậy. Ko Jin Young nhận số tiền thưởng 45.024 USD (hơn 1,15 tỷ đồng).

The Annika có tên đầy đủ là The Annika driven by Gainbridge at Pelican. Giải năm nay thi đấu trên sân Pelican Golf Club tại Belleair, Florida (Mỹ).