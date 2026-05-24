Tay cơ Việt Nam thua cách biệt tại chung kết World Cup Billiards

Trận chung kết World Cup Billiards carom 3 băng vòng đấu TPHCM diễn ra chiều nay (24/5), Chiêm Hồng Thái đối đầu với Frederic Caudron.

Chiêm Hồng Thái về nhì tại World Cup Billiards carom 3 băng, vòng đấu TPHCM (Ảnh: UMB).

Tay cơ người Bỉ khởi đầu mạnh mẽ, anh sớm dẫn trước Chiêm Hồng Thái 11-0, rồi 13-5. Chiêm Hồng Thái có thời điểm thu ngắn cách biệt xuống còn 12-20.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận chung kết xảy ra ở lượt cơ thứ 15, khi huyền thoại người Bỉ tung “series” đến 15 điểm. Từ chỗ đang có 23 điểm, Frederic Caudron chạm mốc 38 điểm, dẫn trước Chiêm Hồng Thái đến 38-15.

Tỷ số này cũng buộc hai tay cơ phải tạm nghỉ giữa giờ (khi có một trong hai vận động viên ghi được từ 25 điểm trở lên, trận đấu sẽ tạm nghỉ giải lao).

Khi hiệp hai trở lại, Chiêm Hồng Thái gần như không còn khả năng bắt kịp Caudron, vì cách biệt quá xa.

Frederic Caudron tiếp tục bỏ rất xa Chiêm Hồng Thái trong những lượt cơ tiếp theo, trước khi tay cơ người Bỉ thắng chung cuộc 50-25, giành ngôi vô địch World Cup Billiards carom 3 băng, vòng đấu TPHCM. Chiêm Hồng Thái đứng thứ nhì.