Tay cơ Việt Nam ngược dòng khó tin, vào chung kết World Cup Billiards

World Cup Billiards carom 3 băng vòng đấu TPHCM là một trong 7 vòng đấu World Cup, diễn ra thường niên ở 7 thành phố khác nhau trên thế giới.

Chiêm Hồng Thái chính là đại diện duy nhất của chủ nhà Việt Nam hiện diện ở bán kết. Tay cơ này gặp khó khăn trước vận động viên (VĐV) lão luyện Eddy Merckx, trong trận bán kết thứ nhất, bắt đầu lúc 11h30 hôm nay.

Có thời điểm tay cơ người Bỉ dẫn trước Chiêm Hồng Thái đến 21-3, trước khi Eddy Merckx kết thúc hiệp một của trận bán kết với tỷ số 25-9 (khi có một trong hai VĐV đánh đến điểm số từ 25 trở lên, trận đấu sẽ tạm nghỉ giữa hiệp).

Chiêm Hồng Thái vào chung kết World Cup Billiards carom 3 băng, vòng đấu TPHCM (Ảnh: Minh Điền Billiards).

Hiệp hai khởi đầu không có gì đặc biệt, Eddy Merckx vẫn liên tục dẫn trước, còn Chiêm Hồng Thái chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ lội ngược dòng.

Thế rồi, sau vài lượt cơ của hiệp hai, Chiêm Hồng Thái bất ngờ tung ra “series” 10 điểm, nhảy vọt từ điểm số 12 lên 22, thu ngắn cách biệt với Eddy Merckx xuống còn 22-33.

Sau đó vài lượt cơ, ở lượt cơ thứ 21, VĐV Việt Nam tung ra tiếp “series” 14 điểm, nhảy vọt từ điểm số 26 lên 40, áp sát Eddy Merckx với tỷ số 40-41.

Đến lúc này, huyền thoại người Bỉ xuống tinh thần thấy rõ. Đến lượt cơ thứ 23, Chiêm Hồng Thái chính thức vượt lên dẫn trước Eddy Merckx 43-42, trước khi tay cơ của chủ nhà Việt Nam thắng chung cuộc 50-46, sau 25 lượt cơ.

Chiến thắng này đưa Chiêm Hồng Thái vào chung kết. Anh sẽ đụng độ người thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Marco Zanetti (Italy) và Frederic Caudron (Bỉ), diễn ra sau trận bán kết thứ nhất ít giờ.

Trận chung kết World Cup Billiards carom 3 băng vòng đấu TPHCM sẽ diễn ra khoảng 17h30 chiều nay.