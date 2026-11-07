Lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) bảo thủ Alberto Nunez Feijoo tuyên bố rằng nếu đắc cử Thủ tướng, ông sẽ ủng hộ việc Tây Ban Nha không đăng cai World Cup 2030 nếu Morocco (một trong ba nước đồng đăng cai) được trao quyền tổ chức trận chung kết.

Tây Ban Nha có thể rút lui, không đăng cai World Cup 2030 (Ảnh: Getty).

Theo dự kiến, World Cup 2030 sẽ diễn ra ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco. Ngoài ra, ba quốc gia Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ tổ chức một trận để kỷ niệm 100 năm diễn ra kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930.

Giải đấu dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại 11 sân vận động ở Tây Ban Nha, 6 sân ở Morocco và 3 sân ở Bồ Đào Nha nhưng địa điểm diễn ra trận chung kết vẫn chưa được quyết định.

Sân vận động Hassan II (đang được Morocco xây dựng) với sức chứa 115.000 chỗ ngồi hứa hẹn là ứng cử viên nặng ký đăng cai trận chung kết World Cup 2030. Các lựa chọn khác bao gồm sân Bernabeu ở Madrid (sân nhà của Real Madrid với sức chứa 83.000 chỗ ngồi) và sân Camp Nou ở Barcelona (nơi sẽ có sức chứa 105.000 khán giả sau khi cải tạo).

Ông Alberto Nunez Feijoo khẳng định trên đài La Sexta: “Trận chung kết phải được tổ chức ở nơi xứng đáng và phù hợp, nơi không có bất kỳ tranh cãi nào, đó phải là Tây Ban Nha”.

World Cup 2030 diễn ra ở 6 quốc gia (Ảnh: FIFA).

Ông Feijoo nhấn mạnh Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai quốc gia ban đầu được lựa chọn đồng đăng cai, còn Morocco được “mời tham gia sau đó”. Ông cũng cho rằng Tây Ban Nha xứng đáng tổ chức trận chung kết bởi các đội tuyển nam và nữ của nước này hiện là những nhà đương kim vô địch thế giới.

Vị chính trị gia này nói thêm: “Nếu Tây Ban Nha không được tổ chức trận chung kết World Cup 2030 thì tốt nhất chúng ta cũng không nên đăng cai giải đấu này”.

Hồi tháng 9, Thủ tướng đương nhiệm của Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông đang “làm việc để trận chung kết được tổ chức tại Tây Ban Nha”. HLV De La Fuente cũng khẳng định quan điểm này. Ông nhấn mạnh: “Trận chung kết World Cup nên diễn ra ở Tây Ban Nha”.