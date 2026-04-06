Tài khoản mạng xã hội của Chanathip bị giả mạo để lừa tiền

Trước đó, Chanathip Songkrasin gặp rắc rối, vì anh đốt pháo sáng sau trận Thái Lan thắng Turkmenistan 2-1 vào ngày 31/3, tại vòng loại Asian Cup 2027. Trận thắng này giúp Thái Lan loại đội tuyển Turkmenistan. Đội bóng xứ sở chùa vàng giành quyền vào vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027.

Sau trận đấu, Chanathip Songkrasin trực tiếp đốt pháo sáng để ăn mừng ngay trên sân Rajamangala tại Bangkok, Thái Lan.

Tuy nhiên, hành động này của Chanathip khiến bản thân anh nói riêng và đội tuyển Thái Lan nói chung gặp rắc rối, vì Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấm đốt pháo sáng liên quan đến các trận đấu do AFC tổ chức.

Đội tuyển Thái Lan và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) có thể bị AFC phạt tiền lên đến hàng trăm ngàn baht (hàng trăm triệu đồng). Hiện chưa rõ FAT sẽ đóng số tiền phạt này, hay “Messi Thái” phải trực tiếp thực hiện nghĩa vụ trên, nếu AFC chính thức ra án phạt?

Chỉ có điều, hiện đã có những kẻ lừa đảo lợi dụng sự việc, giả mạo Chanathip Songkrasin trên mạng xã hội, kêu gọi các cổ động viên (CĐV) Thái Lan quyên góp tiền để Chanathip thực hiện việc đóng phạt cho AFC.

Những dòng kêu gọi của kẻ lừa đảo viết: “Xin chào, tôi là Chanathip. Hiện tôi đang cần tiền để trả tiền phạt vì đốt pháo sáng. Bạn có thể giúp tôi được không?”.

Sau khi nhận được thông tin về sự việc, bản thân Chanathip Songkrasin đã chính thức phủ nhận chuyện anh hỏi mượn tiền CĐV, phủ nhận tài khoản đăng tải những dòng hỏi mượn tiền người khác là tài khoản mạng xã hội của anh. Đồng thời, “Messi Thái" phải thốt lên: “Đó thực sự là ai?”.