Trận chung kết King’s Cup năm nay diễn ra tối 17/11, trên sân vận động Sisaket (Thái Lan). Trước đội bóng Trung Á có trình độ yếu Tajikistan, đội chủ nhà Thái Lan chiếm ưu thế hoàn toàn.

Thái Lan (áo xanh) chơi áp đảo trước Tajikistan (Ảnh: FAT).

Dù chơi trên cơ, nhưng mãi đến phút 40, đội tuyển Thái Lan mới tìm được bàn mở tỷ số, do công của tiền vệ tấn công Supachok Sarachat.

Sang hiệp hai, đội tuyển Thái Lan tiếp tục tấn công mạnh. Phút 49, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà. Người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng xứ sở chùa vàng là tiền đạo Teerasak Poeiphimai.

Đến phút 75, Teerasak Poeiphimai ghi thêm một bàn nữa, hoàn tất cú đúp bàn thắng của mình trong trận. Đồng thời, bàn thắng này giúp cho đội tuyển Thái Lan ấn định chiến thắng 3-0.

Thái Lan giành King's Cup 2026 (Ảnh: FAT).

Chiến thắng này giúp cho đội bóng xứ sở chùa vàng đoạt ngôi vô địch giải đấu truyền thống được tổ chức trên sân nhà.

Đây cũng là trận thắng thứ hai của Thái Lan tại King’s Cup 2026. Họ ghi được tổng cộng 9 bàn thắng qua hai trận, không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, việc đội tuyển Thái Lan thắng đậm hai trận đã qua, chủ yếu vì đối thủ của họ quá yếu.

Cụ thể, Thái Lan thắng đội tuyển Brunei 6-0 ở bán kết vào ngày 14/11 và thắng Tajikistan 3-0 ở chung kết ngày 17/11.