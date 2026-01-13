Sở hữu thống kê áp đảo, U23 Saudi Arabia vẫn thua U23 Việt Nam

U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Saudi Arabia 1-0

Trong số 26 lần dứt điểm của U23 Saudi Arabia, họ có 7 lần dứt điểm trúng mục tiêu. Đây đều là những thông số vượt trội so với U23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik có 4 lần dứt điểm trong suốt trận đấu, có hai lần dứt điểm trúng mục tiêu.

U23 Saudi Arabia sút nhiều hơn nhưng hiệu quả kém hơn U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Dù vậy, U23 Việt Nam mới là đội hiệu quả hơn. Trong hai pha dứt điểm trúng mục tiêu của U23 Việt Nam, chúng ta có một tình huống sút bóng thành bàn, được Đình Bắc thực hiện ở phút 65.

Ngoài việc Đình Bắc sút bóng quá hay trong tình huống anh ghi bàn, việc U23 Việt Nam khiến cho U23 Saudi Arabia kém chúng ta về tính hiệu quả, còn đến từ sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên và các hậu vệ.

Tổng cộng 7 lần cầu thủ U23 Saudi Arabia sút bóng và đánh đầu trúng mục tiêu, thủ môn Trần Trung Kiên cản phá thành công 100%.

Còn trong 19 lần còn lại cầu thủ U23 Saudi Arabia dứt điểm không trúng mục tiêu, các hậu vệ của chúng ta gây áp lực quá tốt, buộc họ phải sút bóng ra ngoài, hoặc chính các hậu vệ của U23 Việt Nam chắn bóng thành công trong các pha dứt điểm này của họ.

Cầu thủ U23 Việt Nam có tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công ngang với đối phương: 50% - 50% (Ảnh: AFC).

Chỉ có một lần thủ môn Trần Trung Kiên và hàng thủ của U23 Việt Nam bó tay trước các pha dứt điểm của U23 Saudi Arabia, đó là tình huống cầu thủ U23 Saudi Arabia đánh đầu dội cột dọc ở cuối hiệp một.

Việc U23 Việt Nam dứt điểm ít hơn nhưng hiệu quả cao hơn phản ánh đội bóng của HLV Kim Sang Sik biết cách đối phó với đối thủ mạnh hơn hẳn mình. Chúng ta không chơi đôi công, đua sức với đối thủ, mà bình tĩnh phòng ngự có chiều sâu, thỉnh thoảng tung ra những pha phản đòn khi phát hiện đối phương để lộ khoảng trống.

Tỷ lệ kiểm soát bóng trong trận đấu vừa qua của U23 Saudi Arabia là 59,4%, trong khi tỷ lệ này của U23 Việt Nam là 40,6%. Tuy nhiên, có thông số quan trọng hơn, đó là tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công của đôi bên ngang nhau hoàn toàn, mỗi bên 50%.

Chưa hết, số lần đánh chặn (các đường chuyền của đối phương) thành công từ phía các cầu thủ U23 Việt Nam nhiều hơn chút đỉnh so với cầu thủ U23 Saudi Arabia: Cầu thủ của chúng ta có 9 lần đánh chặn thành công, trong khi con số này của cầu thủ U23 Saudi Arabia là 8 lần.

Những con số ấy tiếp tục phản ánh tính hiệu quả trong lối chơi của U23 Việt Nam. Chúng ta có thể nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương, nhưng chưa hẳn chúng ta mất quyền kiểm soát thế trận.