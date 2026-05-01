Sinner lập kỳ tích vô địch 5 Masters 1000 liên tiếp

Jannik Sinner tiếp tục chuỗi phong độ hủy diệt tại hệ thống ATP Masters 1000, anh thiết lập cột mốc lịch sử vào tối 3/5 khi áp đảo Alexander Zverev để đăng quang tại Mutua Madrid Open 2026.

Tay vợt số 1 thế giới dễ dàng giành chiến thắng 6-1, 6-2 trong trận chung kết diễn ra tại Manolo Santana Stadium. Với kết quả này, Sinner trở thành tay vợt đầu tiên vô địch 5 giải Masters 1000 liên tiếp. Trong chuỗi 5 danh hiệu ấn tượng này (tại Paris tháng 11 năm ngoái, Indian Wells, Miami, Monte Carlo và Madrid năm 2026), Sinner chỉ để thua vỏn vẹn 2 set, đồng thời không phải đối mặt bất kỳ break-point nào trên đường giành chiến thắng thứ 9 liên tiếp trước Zverev.

Sinner lần đầu nhận danh hiệu vô địch tại Madrid Open (Ảnh: Getty).

“Tôi nghĩ đằng sau đó là rất nhiều nỗ lực. Rất nhiều sự cống hiến và hy sinh mỗi ngày. Tất nhiên điều đó có ý nghĩa lớn với tôi khi nhìn vào những kết quả này. Sẽ có lúc phong độ đi xuống, điều đó là bình thường", Sinner chia sẻ khi được hỏi về ý nghĩa của việc giành 5 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp.

Tay vợt người Italy nói thêm: "Tôi rất vui vì đã tiếp tục tin vào bản thân. Tôi xuất hiện mỗi ngày, ở mọi buổi tập, cố gắng làm việc đúng cách với kỷ luật phù hợp. Để làm được điều đó, bạn cần một đội ngũ tốt phía sau, và tôi đang có điều đó. Tôi hạnh phúc không chỉ cho bản thân mà còn cho cả đội, và điều này có ý nghĩa lớn với tất cả chúng tôi”.

Sự áp đảo của Sinner trong trận chung kết được thể hiện rõ qua các thống kê: tay vợt người Italy tận dụng thành công cả 4 break-point có được, không đối mặt bất kỳ break-point nào và giành tới 93% số điểm khi giao bóng một (27/29). Anh liên tục tung ra những cú đánh uy lực và chính xác từ cuối sân, khiến nhà vô địch Madrid hai lần Zverev gần như không có cơ hội nhập cuộc trong trận chung kết đầu tiên của mình mùa này.

“Tôi khởi đầu trận đấu rất tốt, bẻ game ngay lập tức. Hôm nay anh ấy không chơi với phong độ tốt nhất, vì vậy tôi cố gắng duy trì thế chủ động và rất hài lòng với phong độ của mình. Thật tuyệt vời khi giành thêm một danh hiệu như thế này, điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi. Đây lại là một giải đấu tuyệt vời”, Sinner nói về chiến thắng kéo dài 58 phút.

Zverev không có cơ hội thể hiện trước phong độ thăng hoa của Sinner (Ảnh: Getty).

Hiện tại, Sinner đã vô địch 8/9 giải Masters 1000. Danh hiệu duy nhất còn thiếu của anh là Internazionali BNL d'Italia tại Rome. Điều đó đồng nghĩa tay vợt 24 tuổi có cơ hội hoàn tất “Career Golden Masters” ngay trên sân nhà ở mùa giải 2026, khởi tranh vào tuần tới. Nếu làm được, Sinner sẽ gia nhập Novak Djokovic với tư cách những tay vợt hiếm hoi chinh phục trọn bộ 9 Masters 1000.

Dù Zverev không thể hiện được phong độ tốt nhất trong trận đấu này, cách Sinner “hủy diệt” tay vợt số 3 thế giới vẫn khiến người xem phải choáng ngợp. Tay vợt người Italy nhanh chóng dẫn 5-0 khi chỉ mất 2 điểm trong hai game giao bóng đầu của đối thủ, trước khi sớm định đoạt cục diện với break ở game thứ ba trong set hai.

Nếu có bất kỳ áp lực nào trên hành trình hướng tới danh hiệu Madrid đầu tiên, Sinner cũng không hề bộc lộ. Khi Zverev gặp khó trong các pha bóng bền, tay vợt người Italy giành break thứ tư để nâng tỷ số lên 5-2, rồi khép lại trận đấu bằng game giao bóng trắng đầy thuyết phục.

Chiến thắng này giúp Sinner nâng thành tích đối đầu với Zverev lên 10-4, dù từng bị dẫn 1-4. Trong vòng 6 tháng qua, anh đã thắng 5 trận liên tiếp trước đối thủ người Đức mà không thua một set nào, bắt đầu từ chiến thắng tại bán kết Paris Masters hồi tháng 11 năm ngoái.