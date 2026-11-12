Theo dự đoán của siêu máy tính ChatGPT, U23 Việt Nam được đánh giá cao với 70% khả năng chiến thắng. U23 Singapore chỉ có 10% cơ hội chiến thắng. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 20%.

U23 Việt Nam được đánh giá cao trước U23 Singapore (Ảnh: Trần Hào).

Siêu máy tính nhận định: “U23 Việt Nam có lợi thế rõ rệt về phong độ và tâm lý. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0. Tiền đạo Minh Tâm đã ghi dấu ấn mạnh khi lập cú đúp vào lưới “Voi chiến”. Chiến thắng này giúp đội chủ nhà có sự tự tin lớn trước cuộc tiếp đón U23 Singapore.

U23 Singapore lại cho thấy khả năng phòng ngự tốt. Đội bóng này vừa cầm hòa U23 Qatar với tỷ số 0-0 dù phải chịu sức ép lớn. Ở trận đấu đó, Qatar kiểm soát bóng 63% và tung ra 13 cú sút, trong khi Singapore chỉ có một lần dứt điểm trúng đích. Điều đó cho thấy Singapore có thể gây khó khăn nếu tiếp tục tổ chức phòng ngự số đông”.

ChatGPT dự đoán về thế trận: “U23 Việt Nam nhiều khả năng chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và tìm cách khai thác hai biên. Minh Tâm tiếp tục là cái tên đáng chú ý sau màn trình diễn ấn tượng trước U23 Thái Lan. Khả năng di chuyển không bóng và không chiến của tiền đạo này có thể tạo ra khác biệt.

U23 Singapore được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự (Ảnh: FAS).

Trong khi đó, U23 Singapore có thể lựa chọn lối chơi thấp, ưu tiên bảo vệ khu vực trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công. Vì vậy, đội chủ nhà có thể không dễ ghi bàn sớm. Sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội của U23 Singapore sẽ là yếu tố quan trọng.

Dù vậy, với lợi thế sân nhà, chất lượng nhân sự tốt và sự hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn. Nếu sớm tìm được bàn mở tỷ số, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có thể tạo ra cách biệt an toàn”.

Siêu máy tính ChatGPT dự đoán U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Singapore.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Singapore

U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Đăng Khoa, Hoàng Minh, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Long Vũ, Minh Tâm.

U23 Singapore: Muhammad Yazid, Andrew Yong Rei, Muhammad Mustaqim, Andy Hasyim, Kieran Teo Jia Jun, Ajay Muralithran, Khairin Rahim, Nur Junaidi, Timothy Hang, Sahoo Garv, Amir Rashid.