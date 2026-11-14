Tối nay (14/11), người hâm mộ Việt Nam sẽ hướng về sân Pleiku để cổ vũ U23 Việt Nam trong trận đấu quyết định với U23 Qatar. Trước trận đấu này, đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh đang có 6 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với U23 Qatar.

U23 Việt Nam được đánh giá cao trước trận đấu với U23 Qatar (Ảnh: Trần Hào).

Điều đó có nghĩa rằng U23 Việt Nam đang ở rất gần chức vô địch giải đấu. Chỉ cần không thua trước đại diện Tây Á, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ giành chức vô địch.

Trước thềm trận đấu này, siêu máy tính ChatGPT đánh giá cao cơ hội giành chiến thắng của U23 Việt Nam. Họ phân tích: “U23 Việt Nam nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, phong độ và sự ổn định trong phòng ngự.

Sau hai lượt trận đầu tiên, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh đã thi đấu chắc chắn và chưa thủng lưới bàn nào. Với lợi thế chỉ cần hòa là vô địch, U23 Việt Nam có thể chủ động lựa chọn cách tiếp cận trận đấu và không nhất thiết phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.

U23 Việt Nam có thể hướng tới việc toàn thắng cả ba trận ở giải giao hữu tại Gia Lai (Ảnh: Trần Hào).

Trong khi đó, U23 Qatar bị đẩy vào thế buộc phải thắng. Họ nhiều khả năng sẽ phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Điều này có thể tạo điều kiện cho U23 Việt Nam khai thác khoảng trống bằng những pha phản công tốc độ. Thực tế, hàng công của U23 Qatar không quá sắc sảo khi họ không ghi được bàn thắng vào lưới U23 Singapore ở lượt trận đầu tiên dù tung ra 13 cú dứt điểm”.

Theo nhận định của siêu máy tính, U23 Việt Nam có 45% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội thắng của U23 Qatar là 25%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 30%.

Siêu máy tính ChatGPT dự đoán U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U23 Qatar.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam và U23 Qatar

U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Anh Tiệp, Thanh Đức, Hoàng Minh, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Long Vũ, Minh Tâm.

U23 Qatar: Mohamed Faouzi Lengliz, Aatif Magdi M Elamin, Zaid Burhan A Shtiewi, Jad Bassem Elsayed Saleh, Adam Friakh, Ali Mohammad Shahabi, Nawaf Alawi O Alyahri, Alwaleed Mohamad Alhausawi, Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Tamer H M Ibrahim.