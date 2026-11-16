Tối mai (17/11), đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Kyrgyzstan trong trận đấu quyết định ở giải giao hữu diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đoàn quân HLV Kim Sang Sik rất quyết tâm vô địch giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao trước trận gặp Kyrgyzstan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đội tuyển Việt Nam rơi vào tình thế khó hơn so với đối thủ trước trận đấu. Trong trận ra quân, “Những chiến binh sao vàng” đã thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc). Trong khi đó, Kyrgyzstan đã đánh bại Đài Loan với tỷ số 3-0. Do đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik bắt buộc phải giành chiến thắng mới giành chức vô địch.

Được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam được BeSoccer đánh giá cao hơn về khả năng giành chiến thắng.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam có 53,4% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội thắng của Kyrgyzstan là 24,1%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 22,5%.

Hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) dự kiến của đội tuyển Việt Nam là 1,88, còn của Kyrgyzstan là 1,2.

Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam chiến thắng, tỷ số có khả năng xuất hiện cao nhất là 2-1 với 9,8%. Tiếp theo là các tỷ số 1-0 (8,6%), 2-0 (8,1%) và 3-1 (6,1%). Tỷ số dễ xuất hiện nhất ở khả năng Kyrgyzstan chiến thắng là 2-1 với 6,2%. Tỷ số hòa dễ xuất hiện nhất là 1-1 với 10,4%.

Đội tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng trước Kyrgyzstan mới giành chức vô địch (Ảnh: Thành Đông).

Trong trận đấu với Kyrgyzstan, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức. Họ vừa chia tay đội tuyển quốc gia để trở lại CLB Công an TPHCM chuẩn bị cho trận đấu với Buriram United ở cúp C1 Đông Nam Á vào ngày 18/11.

Do đó, HLV Kim Sang Sik sẽ phải đối diện với bài toán khó về lực lượng. Trong khung thành, thủ môn Trần Trung Kiên có khả năng được trao cơ hội bắt chính. Ở hàng thủ, cầu thủ Việt kiều Lương Chí Khải có thể sẽ ra mắt đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, các nhân tố mới ở tuyến trên như Nguyễn Quang Vinh (Sông Lam Nghệ An), Hoàng Vĩnh Nguyên (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Đăng Dương (Hưng Yên) có khả năng được “thử lửa”.

Phát biểu trước báo giới, HLV Urmat Abdukaimov của Kyrgyzstan dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam: “Tôi đã theo dõi một số trận đấu gần đây của đội tuyển Việt Nam. Họ có khả năng tổ chức lối chơi tốt, duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Đây cũng là đối thủ phù hợp để Kyrgyzstan đánh giá năng lực của mình trước những nhiệm vụ tiếp theo”.

Khi được hỏi về những gương mặt đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam, HLV Abdukaimov nhắc đến Nguyễn Đình Bắc. Ông đánh giá tiền đạo trẻ là cầu thủ có năng lực tốt, thuộc nhóm những chân sút nổi bật của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan

Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Lương Chí Khải, Đức Anh, Tuấn Tài, Minh Khoa, Nhật Nam, Minh Phúc, Đình Bắc, Văn Tùng, Ngọc Sơn.

Kyrgyzstan: Pryadkin, Abdurakhmanov, Atabaev, Beksulov, Brauzman, Kichin, Kojo, Merk, Zarypbekov, Zhyrgalbek, Astanakulov.

Dự đoán tỷ số tuyển Việt Nam 2-1 Kyrgyzstan.