Siêu máy tính dự đoán kết quả trận đấu U17 Việt Nam gặp U17 Hàn Quốc

Sau khi đánh bại U17 Yemen ở lượt trận mở màn giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam tự tin bước vào trận đấu với đối thủ rất mạnh là U17 Hàn Quốc. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Cristiano Roland có động lực lớn trước thềm trận đấu này. Nếu đánh bại U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup U17 trong lịch sử.

Trước trận đấu này, siêu máy tính ChatGPT đã đánh giá về sức mạnh của U17 Việt Nam: “Đoàn quân của HLV Roland có điểm mạnh là tổ chức phòng ngự tốt. Họ chuyển đổi trạng thái vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, U17 Việt Nam còn đang có tinh thần tốt sau khởi đầu tốt với chiến thắng trước U17 Yemen ở trận mở màn”.

Siêu máy tính cho rằng vấn đề lớn nhất mà U17 Việt Nam phải đối phó là những tình huống pressing (gây áp lực) rất rát từ U17 Hàn Quốc. Thành bại của U17 Việt Nam nằm ở chỗ đội bóng sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.

ChatGPT cũng nêu ra một vài điểm yếu của U17 Việt Nam như khả năng tranh chấp tay đôi thua thiệt so với U17 Hàn Quốc. Đội bóng trẻ của Việt Nam có thể hụt hơi nếu chống đỡ trước sức ép khủng khiếp từ đội bóng xứ kim chi.

Theo tính toán của siêu máy tính ChatGPT dựa theo 10.000 lần mô phỏng, U17 Hàn Quốc có tới 60% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội thắng của U17 Việt Nam là 15%. Khả năng hai đội kết thúc với tỷ số hòa là 25%.

Siêu máy tính vẫn đánh giá U17 Hàn Quốc nhỉnh hơn so với U17 Việt Nam. Điều đó nhắc nhở toàn đội U17 Việt Nam phải cẩn trọng, giữ đôi chân trên mặt đất khi đối đầu với đối thủ rất mạnh.

Siêu máy tính ChatGPT dự đoán U17 Việt Nam thất bại 0-1 trước U17 Hàn Quốc. Tuy nhiên, ChatGPT cũng cho rằng U17 Việt Nam cũng có thể gây bất ngờ với tỷ số hòa 1-1.