Siêu máy tính dự đoán kết quả trận Chelsea gặp Man City

Chỉ vài tuần trước, Arsenal được kỳ vọng sẽ giành cú ăn ba quốc nội, thậm chí là cú ăn bốn. Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi đáng kể khi Ngoại hạng Anh trở lại sau ba tuần tạm nghỉ. Arsenal vẫn dẫn đầu bảng với 9 điểm cách biệt, nhưng Man City đã giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải, lọt vào bán kết FA Cup (trong khi Arsenal bị loại bởi Southampton) và đang nắm giữ lợi thế tâm lý.

Chiến thắng của Arsenal trước Sporting CP tại UEFA Champions League đã giúp họ lấy lại tinh thần, nhưng Man City đang có đà thắng lợi, một yếu tố then chốt trong cuộc đua vô địch.

Man City: Cỗ máy chiến thắng tháng 4

Man City đang có phong độ cao tại tháng 4 (Ảnh: Getty).

Cuối tuần này, Man City sẽ hành quân đến London để đối đầu với Chelsea, đội bóng đang khao khát chuộc lỗi sau màn trình diễn tệ hại trước Everton. Tuy nhiên, The Blues đã gây bất ngờ khi tiến vào bán kết FA Cup bằng chiến thắng đậm trước Port Vale.

Trận đấu của Man City diễn ra sau màn đối đầu giữa Arsenal và Bournemouth. Sau khi “Pháo thủ” bất ngờ thất bại 1-2 ngay trên sân nhà, khoảng cách giữa hai đội vẫn được giữ ở mức 9 điểm khi trận cầu tại Stamford Bridge khởi tranh. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trở nên gay cấn hơn bao giờ hết, khi cơ hội tiếp tục được mở ra cho Man City trong chặng nước rút của mùa giải.

Cuối tuần tới (19/4) sẽ chứng kiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh tại sân vận động Etihad. Do đó, việc giành chiến thắng trước trận đấu quan trọng này có ý nghĩa rất lớn đối với Man City.

Đây cũng là thời điểm trong năm mà Man City thường thi đấu thăng hoa, đặc biệt dưới thời Pep Guardiola. Thực tế, Man City đã thắng 28 trong số 31 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh trong tháng 4 (2 hòa, 1 thua). Dưới thời Guardiola, Citizens đạt trung bình 2,50 điểm mỗi trận tại giải đấu này trong tháng 4, tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ đội nào chơi hơn 15 trận trong một tháng cụ thể dưới thời một huấn luyện viên.

Man City, đội bóng đang ở giai đoạn cuối mùa giải, là một đối thủ hoàn toàn khác, và Arsenal hiểu rõ điều đó. Họ cũng hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ đối thủ cùng thành phố London.

Chelsea: Áp lực và hy vọng

Chelsea đang sa sút phong độ ở giai đoạn quyết định mùa giải (Ảnh: Getty).

Chelsea đã thua hai trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 6, nhưng chỉ hơn Brentford và Everton một điểm trong một cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu đầy cạnh tranh.

Siêu máy tính Opta dự đoán Chelsea sẽ kết thúc ở vị trí thứ 6 (27,3%), trong khi họ kết thúc ở vị trí thứ 5 trong 24,1% các mô phỏng và thứ 7 trong 16,5%. Áp lực đang đè nặng lên Liam Rosenior để ông thể hiện phong độ cao hơn ở giải đấu hàng đầu.

Sau khi thắng cả 4 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh dưới thời Rosenior, Chelsea chỉ thắng một trong 6 trận gần nhất (2 hòa, 3 thua). Kể từ khi bắt đầu giai đoạn này (ngày 10/2), chỉ có Leeds (4) và Tottenham (1) có ít điểm hơn The Blues (5) tại giải đấu này.

Thực tế, Chelsea đã thua hai trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất The Blues thua ba trận liên tiếp là vào tháng 5/2023 (4 trận), và lần gần nhất họ không ghi được bàn thắng nào là vào tháng 3/1998 (4 trận).

Chelsea muốn lấy lại phong độ trong trận đấu với Man City, nhưng họ sẽ phải thi đấu mà không có Enzo Fernandez, bởi anh đang thụ án treo giò trận thứ hai trong tổng số hai trận do câu lạc bộ quy định.

Fernandez đã thực hiện nhiều đường chuyền phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương hơn bất kỳ cầu thủ nào ở Ngoại hạng Anh mùa này (41). Anh ấy cũng đã thực hiện 36 đường chuyền đột phá vào khu vực cấm địa của đối phương, ngang bằng với Bruno Fernandes, trong khi 51 cơ hội tạo ra của cầu thủ người Argentina cũng dẫn đầu đội hình Chelsea tại Ngoại hạng Anh.

Dự đoán kết quả trận Chelsea vs Man City

Chelsea chưa thắng trong 9 trận gần nhất gặp Man City tại Ngoại hạng Anh (3 hòa, 6 thua) kể từ chiến thắng 2-1 trên sân khách hồi tháng 5/2021.

Ngược lại, Man City đã thắng 4 trong 5 trận sân khách gần nhất gặp Chelsea tại Ngoại hạng Anh (hòa 1), bằng với số trận thắng mà họ đạt được trong 26 lần làm khách trước đó tại Stamford Bridge (hòa 8, thua 14).

Siêu máy tính Opta đánh giá Man City có cơ hội giành chiến thắng trong 41,2% các mô phỏng dựa trên dữ liệu, trong khi Chelsea thắng trong 33,1%. Xác suất hòa là 25,7%.

Siêu máy tính Opta dự đoán kết quả trận đấu giữa Chelsea và Man City (Ảnh: Opta).

Đội hình ra sân dự kiến

Chelsea: Robert Sanchez, Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella, Romeo Lavia, Moises Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho, Joao Pedro.

Man City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Rayan Ait-Nouri, Nico González, Rodri, Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Erling Haaland.