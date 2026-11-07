Áp lực vẫn đè nặng lên đoàn quân của HLV Michael Carrick trước trận đấu với Aston Villa diễn ra vào ngày mai (23h30 ngày 8/11), khi "Quỷ đỏ" đang xếp ở vị trí thứ 17 ở Premier League với 7 điểm sau 9 vòng đấu.

Đội chủ sân Old Trafford hiện chỉ có một chiến thắng trong 9 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này (4 hòa, 4 thua). Họ chưa từng khởi đầu một mùa giải nào với một chiến thắng trong 10 trận kể từ mùa 1972-73 (1 thắng, 4 hòa, 5 thua) nên trận đấu với Aston Villa sẽ là một thử thách cho bản lĩnh của thầy trò HLV Michael Carrick.

Man Utd ngắt được chuỗi 9 trận chưa nếm mùi chiến thắng sau khi đánh bại AS Roma hồi giữa tuần (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên chiến thắng trước AS Roma hồi giữa tuần đã giúp Man Utd ngắt chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường (3 trận hòa, 6 trận thua) và giúp tinh thần của các cầu thủ tốt hơn để đối đầu đoàn quân của HLV Unai Emery - đội bóng đang xếp trên "Quỷ đỏ" 7 bậc ở Premier League.

Thống kê đối đầu cho thấy Man Utd ở thế "cửa trên" so với Aston Villa, khi "Quỷ đỏ" chỉ thua hai trong số 31 trận sân nhà tại Premier League trước đối thủ (thắng 24, hòa 5), ​​đó là hai trận thua với tỷ số 0-1 ở mùa giải 2009-10 và 2021-22.

Aston Villa đã thắng trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh trước Man Utd dưới thời HLV Unai Emery vào tháng 11/2022, nhưng kể từ đó họ chỉ thắng một trong 7 trận còn lại (1 hòa, 5 thua). Chiến thắng đó diễn ra vào tháng 12 năm ngoái tại sân Villa Park, mặc dù họ đã thua trận lượt về với tỷ số 1-3 hồi tháng 3.

Tuy nhiên Aston Villa đang giữ vững phong độ ở Premier League mùa này, khi đã trải qua 5 trận bất bại gần đây. Ngoài ra trong hai trận sân khách gần nhất, đội chủ sân Villa Park đều giành chiến thắng - nhiều bằng 12 trận sân khách trước đó cộng lại (2 thắng, 5 hòa và 5 thua).

Chính vì vậy siêu máy tính Opta nhận định cơ hội chiến thắng của Man Utd trước Aston Villa nhỉnh hơn một chút, với tỷ lệ 39% so với 34,4% của đối thủ. Tỷ lệ hai đội phải chia điểm ở trận đấu này là 26,5% nhưng đây sẽ là kết quả không tốt đối với HLV Michael Carrick khi nhà cầm quân sinh năm 1981 đứng trước nguy cơ bị sa thải.

Tờ Sportlife và Football Predictions cùng đưa ra nhận định tỷ số trận đấu giữa Man Utd và Aston Villa sẽ kết thúc với kết quả hòa 2-2. Tờ Rotewire lại nhận định Aston Villa sẽ đánh bại Man Utd với tỷ số 2-1.