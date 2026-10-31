Siêu máy tính dự đoán bất ngờ trận quyết đấu giữa Man Utd và Chelsea

Sau trận thua 0-3 trước Bournemouth vào cuối tuần trước và bị đẩy xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Michael Carrick tiếp tục gặp một thử thách vô cùng khó khăn khác khi phải làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea vào tối nay.

Đội chủ sân Old Trafford đang gặp áp lực về tâm lý khi mới giành được một chiến thắng sau 8 vòng đấu, lập kỷ lục khởi đầu mùa giải tệ hại nhất trong 40 năm qua kể từ mùa giải 1986-1987.

Mặc dù HLV Michael Carrick vẫn được ban lãnh đạo Man Utd tin tưởng tiếp tục đảm nhiệm "ghế nóng", nhưng mục tiêu phải giành chiến thắng trước Chelsea là điều tối quan trọng vào lúc này đối với chiến lược gia người Anh.

Opta nhận định tỷ lệ chiến thắng của Chelsea trước Man Utd lên tới 51,8% (Nguồn: Opta).

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Chelsea được đánh giá cao hơn về khả năng giành chiến thắng trong trận quyết đấu với Man Utd, với tỷ lệ chiến thắng là 51,8% theo các thuật toán mô phỏng trước trận đấu.

Trong khi đó siêu máy tính Opta nhận định đoàn quân của HLV Michael Carrick chỉ có 23,7% cơ hội giành chiến thắng đầu tiên sau 9 trận chưa được nếm mùi chiến thắng trước đó. Opta cũng nhận định khả năng hai đội chia điểm trên sân Stamford Bridge là 24,6%.

Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Man Utd lại vượt trội Chelsea nếu xét về thành tích đối đầu giữa hai đội. Trong 17 lần gặp nhau gần đây, Man Utd thắng Chelsea tới 7 lần, để hòa 8 lần và chỉ có 2 lần để thua trước đối thủ.

Tuy nhiên hai lần "Quỷ đỏ" để thua Chelsea đều diễn ra trên sân Stamford Bridge, vì vậy đội chủ sân Old Trafford không thể chủ quan trong chuyến làm khách được đánh giá "lành ít, dữ nhiều" này.

HLV Michael Carrick đang trải qua những tuần sóng gió khi Man Utd chưa biết mùi chiến thắng trong 9 trận gần nhất (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, chuyên gia bóng đá Lewis Jones của kênh Sky Sport cũng lựa chọn Man Utd là đội chiến thắng trước Chelsea, dù đây là trận đấu được nhận định sẽ có rất ít bàn thắng được ghi.

"Dự đoán tỷ số trận đấu sẽ là 0-1 với phần thắng thuộc về Man Utd", Lewis Jones đưa ra nhận định.

"Khó có thể hình dung kết quả nào khác ngoài việc Chelsea thắng hoặc hòa ở trận đấu này. Mặc dù Chelsea thi đấu khá tẻ nhạt trước Spurs cuối tuần trước, nhưng so với tình trạng hỗn loạn hiện tại của Man Utd, họ vẫn vượt trội hơn hẳn.

Hãy chờ đợi sự hồi phục của Chelsea, và sau đó sẽ có những lời kêu gọi sa thải Carrick ngày càng mạnh mẽ hơn", tờ DAZN lại nghiêng phần thắng thuộc về Chelsea với tỷ số cách biệt 2-0.