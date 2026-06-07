SHB Đà Nẵng trụ hạng, PVF-CAND đá play-off, Becamex TPHCM xuống hạng

Trước khi vòng đấu cuối cùng, vòng đấu thứ 26 V-League 2025-2026 diễn ra tối nay (7/6), ba đội cuối bảng, từ dưới đếm lên, lần lượt là Becamex TPHCM, PVF-CAND và SHB Đà Nẵng cùng có 21 điểm.

Becamex TPHCM thắng HAGL 3-1 (Ảnh: HAGL FC).

Becamex TPHCM xếp dưới cùng, vì họ là đội có kết quả kém nhất, trong những cuộc đối đầu trực tiếp giữa ba đội nói trên với nhau.

Tối 7/6, Becamex TPHCM thắng CLB HAGL 3-1 trên sân Gò Đậu (TPHCM). Họ kết thúc mùa giải với 24 điểm.

Tuy nhiên, các đối thủ chính của Becamex TPHCM trong cuộc đua giành quyền trụ hạng là PVF-CAND và SHB Đà Nẵng cũng có chiến thắng.

Tuy nhiên, Becamex TPHCM vẫn rớt hạng (Ảnh: HAGL FC).

PVF-CAND thắng SL Nghệ An đến 3-1, trên sân Vinh. Còn SHB Đà Nẵng thắng đậm CLB Thanh Hóa đến 4-0 tại Đà Nẵng.

Khi cả ba đội Becamex TPHCM. PVF-CAND và SHB Đà Nẵng cùng có 24 điểm, đội bóng của TPHCM tiếp tục đứng cuối bảng, xếp thứ 14. Becamex TPHCM chính thức rớt hạng. Đây là kết quả hết sức đáng buồn cho một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử giải bóng đá vô địch quốc gia của nước ta.

Becamex TPHCM từng có 4 lần vô địch giải đấu này, chỉ kém hai đội Hà Nội FC và Thể Công Viettel (cùng 6 lần vô địch).

PVF-CAND đứng thứ 2 từ dưới đếm lên, tức đứng vị trí thứ 13 tại LPBank V-League 2025-2026, họ sẽ đá trận play-off giữ hạng với CLB Bắc Ninh (xếp thứ nhì giải hạng nhất). SHB Đà Nẵng đứng thứ 12, họ chính thức trụ hạng.