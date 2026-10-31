SEA Games 34 loại hàng loạt môn thế mạnh, Việt Nam mất “mỏ vàng” huy chương

Ngày 30/10, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) thông qua chương trình thi đấu SEA Games 34 (diễn ra vào năm 2027) tại Malaysia với 43 môn và 473 nội dung tranh huy chương. Đáng chú ý, nhiều môn thế mạnh của thể thao Việt Nam đã không được tổ chức.

Đua thuyền sẽ không có trong chương trình thi đấu ở SEA Games 34 (Ảnh: Quý Lượng).

Điển hình là môn vật. Ở SEA Games 33 (năm 2025), thể thao Việt Nam đã giành tới 10 Huy chương vàng (HCV). Tuy nhiên, các vận động viên (VĐV) của Việt Nam sẽ không còn cơ hội bảo vệ thành tích này ở kỳ đại hội trên đất Malaysia.

Tương tự, các môn đua thuyền như rowing (mang về 4 HCV ở SEA Games 33) canoeing (mang về 2 HCV), đua thuyền truyền thống (mang về 2 HCV) cũng không có trong chương trình thi đấu ở SEA Games 34.

Các môn khác như kickboxing, jujitsu, cờ vua, bóng ném hay futsal nữ (Việt Nam giành HCV) cũng vắng mặt.

SEA Games 34 sẽ diễn ra ở Malaysia với 43 môn và 473 nội dung tranh huy chương (ảnh: BTC).

Thay vào đó, nước chủ nhà Malaysia đưa các môn như khiêu vũ thể thao, khúc côn cầu trên băng, kabaddi, padel và teqball vào danh sách thi đấu. Sự xuất hiện của các môn thể thao mới hứa hẹn tạo thêm những cuộc cạnh tranh đáng chú ý tại đại hội.

SEA Games 34 diễn ra từ ngày 18/9 đến ngày 29/9/2027 tại 4 thành phố của Malaysia là Kuala Lumpur, Sarawak, Penang và Johor. Trong đó, thủ đô Kuala Lumpur sẽ tổ chức 14 môn gồm cầu lông, bóng chuyền, bóng lưới, cưỡi ngựa, khúc côn cầu, karate, đấu kiếm, trượt băng, điền kinh, pencak silat, bóng bầu dục và trượt nước. Môn bóng đá sẽ diễn ra ở Johor, nơi có sân Sultan Ibrahim có sức chứa 40.000 chỗ ngồi.

Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic Malaysia (OCM), ông Nur Azmi Ahmad, xác nhận rằng đây sẽ là chương trình thi đấu cuối cùng và không có thêm môn thể thao nào được bổ sung.