Salah đi vào lịch sử, nói lời chia tay Liverpool trong nước mắt

Danh thủ người Ai Cập đã có lần ra sân thứ 442 và cũng là lần cuối cùng trong màu áo Liverpool ở vòng 38 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối 24/5 (giờ Việt Nam).

Salah đã khép lại quãng thời gian trong mơ tại Liverpool khi đặt dấu ấn trong trận hòa 1-1 với Brentford. Anh đã kiến ​​tạo cho Curtis Jones ghi bàn mở tỷ số bằng một đường chuyền tuyệt đẹp bằng má ngoài chân trái trong pha đột nhập vòng cấm bên cánh phải. Trận hòa này cũng giúp Lữ đoàn đỏ chính thức giành suất dự Champions League mùa tới.

Salah bật khóc khi nhận những tràng pháo tay từ người hâm mộ trong trận đấu cuối cùng cho Liverpool (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý đây là pha kiến ​​tạo thứ 123 của Salah trên mọi đấu trường cho Liverpool và thứ 93 tại Ngoại hạng Anh, đồng nghĩa giúp anh đi vào lịch sử đội chủ sân Anfield khi nắm giữ kỷ lục về số pha kiến ​​tạo nhiều nhất trong lịch sử câu lạc bộ, vượt qua huyền thoại Steven Gerrard (92 đường kiến tạo ở giải Ngoại hạng Anh).

Salah sẽ rời Liverpool mùa hè này với tư cách là một trong những cầu thủ được người hâm mộ yêu mến nhất CLB nhờ 9 năm thành công rực rỡ. Chân sút sinh năm 1992 được thay ra ở phút thứ 54 và tỏ ra xúc động khi vỗ tay chào tạm biệt các cổ động viên lúc rời sân.

Cuối cùng những giọt nước mắt của Salah đã rơi sau tiếng còi mãn trận khi anh được chào đón bằng nghi thức trang trọng khi trở lại sân. Đứng trước những người hâm mộ cuồng nhiệt trên khán đài Anfield, Salah đã bật khóc khi cùng hát bài hát bất hủ "You'll Never Walk Alone".

"Tôi nghĩ hôm nay tôi đã khóc nhiều hơn cả đời mình. Tôi không phải là người dễ xúc động," Salah chia sẻ với kênh Sky Sports.

"Tôi nhìn lại và tự hỏi liệu mình có muốn nhiều hơn những gì đã đạt được không. Thực ra là không. Chúng tôi đã giành chiến thắng tất cả. Chúng tôi thấy được tình yêu thương từ người hâm mộ và đó là điều quan trọng nhất đối với tôi.

Tôi sẽ ở rất xa nơi này. Tôi sẽ luôn xúc động mỗi khi nhìn thấy cảnh này. Tôi hy vọng đội bóng sẽ giữ vững vị trí, chiến đấu hết mình. Tôi nghĩ hôm nay tôi đã khóc nhiều hơn cả đời mình. Tôi không phải là người dễ xúc động", tiền đạo người Ai Cập nói thêm.

Salah và Andy Robertson cùng rời Liverpool vào mùa hè này (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, Andy Robertson là một cầu thủ khác đã nói lời tạm biệt với Liverpool vào tối Chủ nhật. Tuyển thủ Scotland đã có 378 lần ra sân cho Lữ đoàn đỏ và giành được 9 danh hiệu sau khi gia nhập từ Hull City vào năm 2017.

Giống như Salah, Robertson cũng đá chính trong trận gặp Brentford và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ khán giả khi được thay ra ở hiệp hai. Cả hai cầu thủ đều đóng vai trò quan trọng trong hai lần vô địch Ngoại hạng Anh cũng như chiến tích vô địch Champions League năm 2019 của Liverpool.