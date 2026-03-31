Sabeco góp mặt tại giải chạy ở Nha Trang, tiếp sức 15.000 vận động viên trên đường đua

Sabeco tiếp sức từ vạch xuất phát, lan tỏa tinh thần thể thao

Ngay từ sáng sớm tại Nha Trang, hàng nghìn vận động viên đã có mặt, sẵn sàng cho các cự ly khác nhau. Trong dòng người tham gia, hình ảnh các cán bộ, nhân viên Sabeco xuất hiện từ sớm, trực tiếp hòa mình vào đường chạy, sẵn sàng tiếp sức cho hàng nghìn vận động viên chinh phục thử thách.

Tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong Marathon 2026, Sabeco đảm nhận vai trò Nhà tài trợ Kim cương. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp doanh nghiệp đồng hành cùng giải, cho thấy cam kết và sự gắn bó dài hạn với hoạt động thể thao cộng đồng.

Nụ cười rạng rỡ của vận động viên khi về đích (Ảnh: BTC).

Không chỉ góp phần vào công tác tổ chức, nhiều cán bộ, nhân viên doanh nghiệp trực tiếp thi đấu tại giải chạy giúp tạo ra sự kết nối gần hơn giữa Sabeco và cộng đồng người tham gia.

Bước sang mùa giải thứ 67, Tiền Phong Marathon 2026 thu hút khoảng 15.000 người tham gia, tiếp tục mở rộng về quy mô và sức lan tỏa.

Không chỉ là một cuộc thi, giải chạy ngày càng trở thành một không gian vận động tích cực, nơi người tham gia có thể rèn luyện thể chất, đồng thời tạo nên sức kết nối cộng đồng, xây dựng tinh thần đoàn kết mạnh mẽ.

Từ đường chạy ven biển đến những kết nối trong cộng đồng

Trên cung đường ven biển Nha Trang, bên cạnh sự tiếp sức từ Nhà tài trợ Kim cương Sabeco, chính các vận động viên cũng góp phần tạo nên tinh thần thể thao gắn liền với sự sẻ chia.

Giải chạy năm nay quy tụ hơn 15.000 vận động viên tham gia (Ảnh: BTC).

Mùa giải năm nay quy tụ các vận động viên đến từ nhiều độ tuổi, nghề nghiệp và tỉnh thành khác nhau, từ vận động viên chuyên nghiệp, runner (người chạy bộ) phong trào, các câu lạc bộ chạy bộ đến những người lần đầu thử sức.

Dù mỗi người đặt mục tiêu khác nhau, nhưng khi cùng xuất phát trên một đường đua, họ vẫn hòa chung một tinh thần thể thao tích cực và sẻ chia xuyên suốt hành trình.

Trên cung đường chạy không thiếu những khoảnh khắc đẹp. Khi một vận động viên chậm lại vì xuống sức, người chạy bên cạnh liền chủ động giảm nhịp, nhắc bước.

Các thí sinh chạy qua những cung đường đẹp nhất tại Nha Trang (Ảnh: BTC).

Dọc tuyến đường là sự góp sức của lực lượng tình nguyện viên, người dân địa phương và các nhóm hỗ trợ. Họ liên tục điều phối, tiếp nước, hướng dẫn lộ trình, góp phần giữ cho đường chạy vận hành ổn định, đồng thời mang lại cảm giác yên tâm cho người tham gia.

Trong hành trình đó, sự hiện diện của Sabeco không chỉ dừng lại ở vai trò tài trợ, mà còn góp phần duy trì và lan tỏa nhịp kết nối chung. Doanh nghiệp không đứng ngoài cuộc, mà cùng tham gia, cùng hòa mình vào không khí sôi động, tiếp thêm năng lượng cho các vận động viên trên từng chặng đường.

Từ những bước chạy nối tiếp nhau đến những hành động tưởng chừng nhỏ bé dọc đường đua, tất cả tạo nên một bức tranh chung của mùa giải - nơi thể thao không chỉ là sự cạnh tranh, mà còn là sự đồng hành, là cách những con người xa lạ trở nên gần gũi hơn trong cùng một hành trình.

Sự đồng hành của Sabeco và lan tỏa giá trị cộng đồng, phát triển bền vững

Đồng hành xuyên suốt 6 năm liên tiếp với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Sabeco cho thấy định hướng đầu tư dài hạn vào các hoạt động cộng đồng.

Giải chạy năm nay quy tụ các vận động viên đến từ nhiều độ tuổi, nghề nghiệp và tỉnh thành khác nhau (Ảnh: BTC).

Bà Patsy Lim, Phó tổng giám đốc phụ trách Marketing của Sabeco, chia sẻ: “Với Sabeco, đồng hành cùng giải chạy là một phần trong cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng một Việt Nam thịnh vượng và phát triển lâu dài cần được xây dựng từ những cộng đồng vững mạnh, dựa trên nền tảng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần”.

Thông qua các hoạt động này, Sabeco từng bước hiện thực hóa định hướng “Nâng tầm vị thế”, không chỉ ở kinh doanh mà còn trong vai trò đóng góp vào chất lượng sống và sự gắn kết xã hội.

Mỗi bước chạy đều lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh đến cộng đồng (Ảnh: BTC).

Sự chuẩn bị của địa phương và sức lan tỏa vượt ra ngoài đường chạy

Để giải chạy diễn ra trọn vẹn, Khánh Hòa đã triển khai công tác chuẩn bị từ sớm, với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và địa phương liên quan.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa - cho biết trước quy mô lớn của giải cùng lượng vận động viên và du khách tăng cao, địa phương xác định đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là dịp để khẳng định năng lực tổ chức.

Theo đó, các khâu từ giao thông, an ninh, y tế đến hậu cần đều được chuẩn bị đồng bộ. Hạ tầng du lịch với hơn 50.000 phòng lưu trú tiêu chuẩn 3-5 sao được huy động để phục vụ nhu cầu của vận động viên và du khách.

Không chỉ trong thời gian diễn ra, hiệu ứng của giải còn kéo dài sau đó. Việc hàng nghìn vận động viên và du khách có mặt tại địa phương góp phần thúc đẩy du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh điểm đến.

Giải chạy năm nay lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng (Ảnh: BTC).

Khi thể thao trở thành cầu nối cho cộng đồng và niềm tự hào chung

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết mỗi bước chạy trên cung đường ven biển không chỉ là hành trình thể thao, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Trong khuôn khổ giải đấu, các hoạt động ý nghĩa diễn ra như nghi lễ thượng cờ. Đây là dịp để nhắc nhớ mỗi người về tình yêu quê hương, gắn với truyền thống hướng về biển đảo.

Những giá trị này cũng là lý do Sabeco tiếp tục gắn bó với giải qua nhiều năm. Bà Patsy Lim - Phó tổng giám đốc phụ trách Marketing của Sabecao - khẳng định: “Sabeco và Ban tổ chức cùng chia sẻ tầm nhìn chung: Tiền Phong Marathon đã vượt ra khỏi khuôn khổ sự kiện thể thao thông thường, trở thành nơi kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần gắn kết xã hội và tôn vinh niềm tự hào dân tộc theo một cách thiết thực”.

Từ những bước chạy trên đường đua đến những tác động lan tỏa sau sự kiện, Tiền Phong Marathon 2026 cho thấy vai trò ngày càng rõ của thể thao trong đời sống xã hội. Đây không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất, mà còn là cầu nối giúp các cộng đồng gắn kết bền vững hơn.