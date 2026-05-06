Sabalenka đe dọa tẩy chay các giải Grand Slam

Phát biểu trước thềm Rome Masters 2026, Sabalenka khẳng định việc tẩy chay có thể là cách duy nhất để các tay vợt bảo vệ quyền lợi. Tay vợt người Belarus cho rằng giới vận động viên, đặc biệt là các tay vợt nữ hiện đoàn kết hơn trong cuộc tranh cãi kéo dài với 4 giải lớn gồm Australian Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open.

Sabalenka bị loại ở tứ kết Madrid Open 2026 khá bất ngờ (Ảnh: ATP).

Sabalenka chia sẻ: "Tôi cảm thấy đó có thể là cách duy nhất để đấu tranh cho quyền lợi của các tay vợt. Hãy xem mọi thứ tiến triển đến đâu và nếu cần các tay vợt hãy tẩy chay các giải đấu này".

"Nếu không có chúng tôi, sẽ không có giải đấu và cũng không có hiệu ứng truyền thông. Chúng tôi xứng đáng nhận tỷ lệ doanh thu cao hơn", ngôi sao từng giành 4 Grand Slam cho rằng hệ thống thi đấu hiện tại không mang lại sự công bằng cho các tay vợt.

Ngoài Sabalenka, các tay vợt khác như Jannik Sinner, Carlos Alcaraz và Coco Gauff đều ký tên vào bức thư phản đối gửi Ban tổ chức 4 giải Grand Slam. Họ cho rằng các giải Grand Slam liên tục lập kỷ lục doanh thu nhờ bản quyền truyền hình, tài trợ và thương mại, nhưng phần chia cho tay vợt không tăng tương xứng.

Cách đây vài ngày, Ban tổ chức Roland Garros tại Pháp công bố tăng quỹ thưởng thêm 9,5%, lên khoảng 72 triệu USD. Theo các ngôi sao hàng đầu, con số này chỉ tương đương khoảng 15% doanh thu của Roland Garros, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ khoảng 22% tại các giải đấu do ATP và WTA phối hợp tổ chức.