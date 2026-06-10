Ronaldo và Messi dự kỳ World Cup cuối cùng: Kình địch tới tận phút cuối

“The last dance” (tạm dịch: Điệu nhảy cuối cùng), đó là cụm từ mà báo chí và cổ động viên (CĐV) sử dụng khá nhiều để nói về kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Trước giải đấu này, họ đã lần lượt bước vào tuổi 41 và 39. Đó là độ tuổi “xưa nay hiếm” trong làng túc cầu.

Thậm chí, ở World Cup 2022 tại Qatar, nhiều người đã nói về giải đấu cuối cùng của hai siêu sao vĩ đại này. Thế nhưng, khi một trong hai (hoặc cả hai) vẫn chưa muốn khép lại sự nghiệp huy hoàng, cuộc đối đầu dài nhất lịch sử vẫn chưa thể dừng lại.

World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Mexico, Canada ngày 12/6 tiếp tục là chương mới trong màn đối đầu kinh điển này. Biết đâu, đó lại là chương hay nhất khi cả C.Ronaldo và Messi đều sẽ “đốt cháy” lần cuối cùng ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Cristiano Ronaldo: Bây giờ hoặc không bao giờ

Tháng 11/2025, C.Ronaldo nhận thẻ đỏ vì hành vi thúc cùi chỏ trong trận đấu với CH Ireland ở vòng loại World Cup 2026. Sau đó, FIFA đã có động thái khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Họ chỉ quyết định treo giò siêu sao số 7 trong một trận (trước Armenia). Hai trận còn lại, CR7 được hưởng "án treo".

Chức vô địch World Cup là giấc mơ dang dở của C.Ronaldo (Ảnh: Goal).

Với nhiều người, đó là án phạt có phần “thiên vị” với C.Ronaldo. Tuy nhiên, nếu FIFA áp dụng đầy đủ án phạt treo giò ba trận thì CR7 sẽ lỡ hẹn hai trận ở World Cup 2026. Việc cơ quan quản lý bóng đá thế giới quyết định “giơ cao đánh khẽ” nhằm giúp cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới có thể ra sân nhiều hơn ở World Cup.

Mọi thứ công bằng hay không đều ở góc độ tương đối. Nếu FIFA treo giò C.Ronaldo “công bằng” theo án phạt thẻ đỏ thì điều đó lại là không công bằng cho những người sẵn sàng bỏ ra cả triệu USD để vào xem CR7 thi đấu. Dù cho đội tuyển Bồ Đào Nha có hàng tá ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng nếu C.Ronaldo không ra sân thì trong lòng người hâm mộ vẫn có khoảng trống lớn.

Không ngạc nhiên khi CR7 là cầu thủ có sức hút lớn nhất World Cup 2026. Thống kê cho thấy, các trận đấu của Bồ Đào Nha ở vòng bảng đều trong tình trạng “cháy vé”. Không một ai muốn bỏ lỡ thời khắc cuối cùng của siêu sao số 7 ở đấu trường World Cup.

Thế nhưng, C.Ronaldo tới World Cup 2026 không phải để trình diễn. Thay vào đó, anh tới Bắc Mỹ để thực hiện giấc mơ cháy bỏng còn dang dở, đó là giành chức vô địch World Cup, danh hiệu lớn duy nhất mà anh còn thiếu trong sự nghiệp. Nếu không có chức vô địch danh giá này, C.Ronaldo mãi là cái tên gây tranh cãi khi bước vào ngôi đền huyền thoại.

Trước giải đấu, CR7 đã cố gắng tự trấn an bằng tuyên bố: “Tôi không cần chức vô địch World Cup để trở nên vĩ đại”. Tuy nhiên, bản thân anh cùng cả đất nước Bồ Đào Nha đã mong ngóng quá lâu về thời khắc bước lên đỉnh cao thế giới.

Cựu danh thủ Bồ Đào Nha, Abel Xavier, khẳng định: “Cristiano hiểu rõ tầm quan trọng của kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp thế nào. Kinh nghiệm của anh ấy có thể tạo nên khác biệt trong thời khắc quyết định”.

Không ít thành viên của Bồ Đào Nha ở thời điểm này lớn lên bằng niềm cảm hứng từ đôi chân của C.Ronaldo. Giờ đây, họ sẽ sát cánh để giúp CR7 cụ thể hóa giấc mơ lớn nhất đời người. Tiền vệ Joao Neves chia sẻ: “Khi C.Ronaldo chinh chiến ở Euro 2004, tôi còn chưa ra đời. Giờ đây, tôi lại được sát cánh cùng anh ấy. Đó là giấc mơ lớn của tôi”.

Không quá khi nói rằng, C.Ronaldo đang được tạo điều kiện tối đa để tỏa sáng. Hỗ trợ cho CR7 ở World Cup 2026 sẽ là Bruno Fernandes (vừa phá kỷ lục kiến tạo ở giải Ngoại hạng Anh), cặp tiền vệ trung tâm đa năng nhất thế giới Vitinha, Joao Neves, hậu vệ trái hay nhất thế giới Nuno Mendes, và đồng đội ở Al Nassr, Joao Felix.

C.Ronaldo sẽ được trợ giúp với những đồng đội ở đẳng cấp rất cao (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, ở góc độ ngược lại, nhiều người lo lắng “sự cuồng nộ” của C.Ronaldo có thể ảnh hưởng tới Bồ Đào Nha. Họ không thiếu ngôi sao nhưng lại cần tập thể vững mạnh. Cái tôi lớn của CR7 có thể là yếu tố kìm hãm cả tập thể.

Ở World Cup 2022, HLV Fernando Santos từng công khai đối đầu với “cái tôi” của CR7 khi cất cầu thủ này lên băng ghế dự bị trong trận đấu gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8. Goncalo Ramos tỏa sáng trong vai trò thay thế khi lập hat-trick. Nhưng hệ quả là HLV Santos đã bị sa thải ngay sau giải đấu với lý do mà “ai cũng biết”.

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Bồ Đào Nha, HLV Roberto Martinez luôn thỏa hiệp và “mềm mỏng” với cái tôi của C.Ronaldo. Thế nhưng, giới bóng đá Bồ Đào Nha đã xuất hiện chia rẽ liên quan tới việc “Selecao châu Âu” có nên phụ thuộc vào cầu thủ đã bước sang tuổi 41 hay không.

Chuyên gia Sofia Oliveira của CNN Portugal nói thẳng: “C.Ronaldo không còn đủ khả năng để đá chính. Bồ Đào Nha cần phải loại bỏ cậu ấy nếu muốn giành chức vô địch World Cup 2026”.

Tất nhiên, HLV Roberto Martinez khó lòng “trảm” C.Ronaldo ngay ở thời điểm này. Nói gì thì nói, Bồ Đào Nha vẫn cần niềm cảm hứng, chỗ dựa tinh thần và cả kinh nghiệm của CR7 trên hành trình chinh phục chức vô địch thế giới. Khao khát cháy bỏng của C.Ronaldo được “nén chặt” trong mùa hè tại Bắc Mỹ. Nhưng điều quan trọng, cầu thủ này cần kiểm soát cái tôi vì mục tiêu chung của toàn đội.

Nếu không thể giành chức vô địch World Cup 2026, CR7 sẽ không bao giờ còn cơ hội chinh phục đỉnh cao thế giới.

Lionel Messi: Vĩ đại hơn Maradona?

Sau thời khắc vô địch World Cup 2022, Messi không ngần ngại công khai: “Chức vô địch World Cup là thành tựu cao nhất trong cuộc đời tôi. Sau World Cup, tôi không còn gì để mong ước hơn. Thật khó để tìm từ ngữ nào diễn tả hết ý nghĩa của danh hiệu đó đối với cá nhân tôi, với gia đình, với đồng đội và với đất nước”.

Messi đã mang về chức vô địch World Cup cho Argentina giống như Maradona (Ảnh: Getty).

Có lẽ, Messi đã thực sự thở phào ở thời khắc giương cao chức vô địch World Cup 2022. Trong suốt chiều dài sự nghiệp, El Pulga luôn bị xem là “con ghẻ” trong mắt người hâm mộ Argentina, đất nước tôn sùng bóng đá giống như tôn giáo. Họ so sánh Messi với Maradona vĩ đại, người từng mang về vinh quang cho Argentina ở World Cup 1986.

Messi từng phẫn uất tới mức nói lời từ giã đội tuyển Argentina sau khi đá hỏng phạt đền, khiến đội nhà mất chức vô địch Copa America 2016 vào tay Chile. Ở thời điểm đó, Messi đã khóc trong đau đớn của kẻ bất lực không thể mang về vinh quang cho đội bóng xứ Tango.

Thế nhưng, cùng với HLV Lionel Scaloni, Messi đã gặt hái được đỉnh cao với chức vô địch World Cup 2022, Copa America 2021, 2024, siêu cúp châu Âu - Nam Mỹ 2022.

“Chức vô địch World Cup 2022 giống như câu chuyện hoàn hảo, một cái kết tuyệt vời với Messi. Trong cả sự nghiệp, Messi luôn sống dưới cái bóng của Maradona”, nhà báo Jonathan Wilson của tờ Guardian nhấn mạnh.

“Cậu bé vàng” Maradona mang tới cảm hứng bất tận cho những người Argentina, tới mức, họ sẵn sàng bao bọc cả những tật xấu của ông (như việc sử dụng ma túy hay liên quan tới tội phạm có tổ chức). Trong mắt người dân xứ Tango, Messi giống như cậu bé đơn điệu. Đó là một cậu bé giỏi bóng đá, gặt hái nhiều thành công ở CLB.

Thế nhưng, chỉ có chức vô địch World Cup mới đủ khiến những người hâm mộ Argentina “phát cuồng”. Dần dần, Messi đã vượt qua sự dè dặt, sự tự ti để trở thành thủ lĩnh trong tập thể La Albiceleste đầy kiêu hãnh. Trong tập thể ấy, nhiều “đàn em” sẵn sàng “chết” vì Messi, đơn cử như De Paul.

Siêu sao số 10 cũng bộc lộ cá tính riêng. Còn nhớ, sau trận tứ kết World Cup 2022 với Hà Lan, Messi đã quát vào mặt Wout Weghorst: “Nhìn cái gì vậy, đồ ngốc”. Theo nhà báo Jonathan Wilson, hành động đó giống như bước ngoặt cho thấy Messi đã thoát khỏi vỏ bọc trầm lặng, để đóng vai trò “đại ca” ở đội tuyển Argentina.

Messi dần bộc lộ cá tính và trở thành thủ lĩnh của đội tuyển Argentina (Ảnh: Getty).

Điều gì sẽ xảy ra nếu Messi còn làm tốt hơn cả Maradona, khi tiếp tục vô địch World Cup 2026? Trong ngôi đền huyền thoại, chỉ có đúng một người vô địch World Cup hai lần liên tiếp, đó là “Vua bóng đá” Pele (1958, 1962). Tuy nhiên, ở giải đấu năm 1962, Pele chỉ thi đấu 1 trận, trước khi nghỉ cả giải vì chấn thương.

Chẳng ai biết được Messi sẽ đi xa đến đâu khi đôi chân của anh vẫn không chịu dừng lại. Đôi chân nhỏ bé ấy đã từng chinh phục cả thế giới bằng tài năng và sự nhiệt huyết. Và giờ đây, El Pulga hoàn toàn có thể biến World Cup trở thành sân chơi của riêng mình sau khi phá dớp vào năm 2022.

Cũng như C.Ronaldo, Messi sẽ bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Đó là chiến tích phi thường. Cần phải nhắc lại quá khứ, El Pulga từng là cậu bé thiếu hụt hormone tăng trưởng và phải dùng thuốc can thiệp để phát triển. Có lẽ, ở thời điểm đó, không nhiều người nghĩ rằng cậu bé còi xương ấy lại có thể đi xa tới vậy.

Kình địch tới tận phút chót

Trong buổi lễ trao giải Quả bóng vàng 2007, Messi và C.Ronaldo khi đó là hai cầu thủ trẻ lần lượt giành vị trí thứ hai và thứ ba (sau Kaka). Huyền thoại Pele thậm chí đã trao nhầm hai danh hiệu Quả bóng bạc và Quả bóng đồng cho họ. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã phải can thiệp và yêu cầu hai người đổi danh hiệu cho nhau. Đương nhiên, cả hai đều không hài lòng.

Câu chuyện ấy cho thấy ranh giới của hai cầu thủ được phân định rõ ràng. Họ chưa bao giờ là bạn nhưng là đối thủ “tốt” của nhau. Sau thời khắc ấy, Messi và C.Ronaldo đã cùng nhau thống trị giải thưởng Quả bóng vàng trong 11 năm liên tiếp sau đó.

Messi và Ronaldo là cặp kỳ phùng địch thủ vĩ đại nhất làng túc cầu.

Với tổng cộng gần 2.000 bàn thắng trong sự nghiệp, 85 danh hiệu cho CLB và đội tuyển quốc gia, Messi và C.Ronaldo đã tạo thành cặp kỳ phùng địch thủ lớn nhất trong lịch sử bóng đá. Sự kình địch ấy còn tiếp diễn cho tới khi cả hai đã trên dưới 40 tuổi. Không quá khi nói rằng, họ đang “đợi nhau” nói lời tạm biệt thế giới bóng đá.

Khi giành chức vô địch World Cup 2022, Messi hoàn toàn có thể nói lời chia tay. Thế nhưng, C.Ronaldo chính là lý do để El Pulga từ bỏ ý định đó, để tiếp tục nỗ lực chinh chiến tại World Cup 2026.

Trong bộ phim tài liệu của BBC mang tên “Sự kình địch giữa Messi và C.Ronaldo”, Angel Di Maria (đồng đội của hai cầu thủ) thừa nhận: “Cả hai người đã cùng nhau thay đổi lịch sử bóng đá. Có lẽ, rất nhiều năm sau này, tôi không nghĩ thế giới lại xuất hiện cặp kỳ phùng địch thủ xuất sắc tới vậy. Họ đã cùng nhau thể hiện đẳng cấp cao trong hàng thập kỷ”.

Bạn sẽ khó tìm ra sự đồng thuận khi được hỏi ai là cầu thủ xuất sắc hơn. Rio Ferdinand không ngần ngại tuyên bố: “Chắc chắn, đó là C.Ronaldo” nhưng Xavi lại khẳng định Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

C.Ronaldo từng nói về sự kình địch này: “Bạn không thể so sánh một chiếc Ferrari với một chiếc Porsche. Động cơ của hai chiếc xe này khác nhau. Có người nói tôi giỏi hơn, người khác lại chọn Messi. Họ sẽ trả lời ai giỏi hơn tùy từng giai đoạn. Còn tôi nghĩ người đó là tôi”.

Jonathan Clegg, tác giả của cuốn sách “Ronaldo và Messi” khẳng định: “Họ đã trân trọng nhau như những kỳ phùng địch thủ trong vở kịch bóng đá mà họ là nhân vật chính trong suốt 20 năm”.

Có lẽ, giống như Hoa sơn luận kiếm lần hai (tác phẩm Thần điêu đại hiệp của Kim Dung), Messi và C.Ronaldo bước vào World Cup 2026 không phải để so tài cao thấp. Họ tham dự để phô diễn đẳng cấp thượng thừa của mình trong lần cuối cùng rực cháy ở sân khấu lớn. Để rồi, sau đó, tất cả những điều đẹp đẽ nhất về họ sẽ chỉ còn lại trong ký ức của người hâm mộ. Cả hai đều xứng đáng có một chức vô địch vì sự tận hiến trong suốt hơn 20 năm qua.