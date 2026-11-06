“Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng Ronaldo sẽ không chính thức khoác lên mình chiếc áo đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha nữa", nhà báo Pedro Sepulveda tuyên bố trên kênh Talksport về việc Ronaldo từ chối đá trận chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau khi anh thông báo giã từ đội tuyển quốc gia vào ngày 5/11.

Trước đó, Ronaldo đã đưa ra quyết định gây sốc với bóng đá thế giới trong một bài đăng dài và đầy cảm xúc trên mạng xã hội, với dòng chú thích "Bồ Đào Nha sẽ mãi ở trong tôi".

Ronaldo ăn mừng chức vô địch Euro 2016 cùng tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Reuters).

"Gửi đến người dân Bồ Đào Nha, đã đến lúc tôi trả lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia", anh nói.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy nó chỉ thuộc về riêng mình, nhưng trong suốt 23 năm, tôi đã có vinh dự và trách nhiệm khoác lên mình chiếc áo đó, bảo vệ nó và mang nó theo mình đến các sân vận động trên khắp thế giới.

Hôm nay đã đến lúc chuyển giao nó cho thế hệ tương lai. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, bởi vì một số quyết định không chỉ được đưa ra bằng lý trí mà còn bằng cả trái tim. "Một hành trình bắt đầu từ tháng 8 năm 2003 và đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi nay đã kết thúc", thông báo của Ronaldo nhấn mạnh.

Đáng chú ý, phản ứng trước quyết định của Ronaldo, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã gửi lời tri ân cũng như bày tỏ mong muốn được tổ chức một trận đấu chia tay huyền thoại bóng đá nước nhà.

"FPF không thể để lời chia tay này diễn ra mà thiếu đi sự tri ân xứng đáng. Chúng tôi tha thiết mong muốn tổ chức, lên kế hoạch và tích cực phối hợp để tạo nên một buổi lễ tôn vinh sự nghiệp vĩ đại của Cristiano Ronaldo. Đây sẽ là dịp để người hâm mộ và cả đất nước cùng vỗ tay, ăn mừng và một lần nữa tôn vinh cầu thủ đã cống hiến rất nhiều cho chúng ta", FPF bày tỏ trên trang chủ.

Tuy nhiên, theo nhà báo Pedro Sepulveda, Ronaldo sẽ không đá trận chia tay tuyển Bồ Đào Nha một khi HLV Jorge Jesus (người đã xảy ra mâu thuẫn khó hàn gắn với anh ở đợt UEFA Nations League hồi cuối tháng 9) vẫn còn tại vị.

"Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng cho đến khi Jorge Jesus rời đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, trận đấu giao hữu cuối cùng để mọi người nói lời tạm biệt với Ronaldo sẽ không diễn ra.

Ronaldo từng muốn chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Vấn đề là Ronaldo cảm thấy anh ấy muốn giải nghệ sau World Cup 2026. Anh ấy đã đưa ra quyết định đó và sau đó Chủ tịch mới của FPF Pedro Proenca cùng với HLV Jorge Jesus đã thuyết phục anh ấy ở lại.

Trong suy nghĩ của Ronaldo, sau khi họ thuyết phục được anh ấy, họ đã quyết định làm điều này với Ronaldo mà không hề bênh vực anh ấy", nhà báo người Bồ Đào Nha khẳng định.

Như vậy, trận đấu mà Ronaldo ra sân đá chính giúp tuyển Bồ Đào Nha thắng Wales với tỷ số 1-0 cũng là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Selecao châu Âu, khép lại 23 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Ronaldo giữ kỷ lục cầu thủ ra sân nhiều nhất (234 trận) và ghi nhiều bàn thắng nhất (146 bàn) cho đội tuyển quốc gia. Siêu sao sinh năm 1985 góp công giúp tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch Euro 2016 và hai danh hiệu UEFA Nations League trong sự nghiệp thi đấu quốc tế vĩ đại của mình.