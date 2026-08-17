Ronaldo bất ngờ tuyên bố về khả năng giải nghệ

Tiền đạo Cristiano Ronaldo vừa thừa nhận mùa giải 2026-2027 có thể là năm cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của anh, khép lại một phần tư thế kỷ cống hiến cho bóng đá.

Ronaldo bật khóc khi đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước tại vòng 1/8 World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí thời trang Vogue được đăng tải ngày 16/8, thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha chia sẻ khi đang cùng câu lạc bộ Al Nassr bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới rằng anh nghĩ đây có thể là năm cuối cùng của mình trong thế giới bóng đá và muốn để lại một di sản thật đặc biệt.

"Tôi nghĩ đây có thể là năm cuối cùng của tôi với bóng đá và tôi muốn để lại một di sản thật đặc biệt", Ronaldo trải lòng với tạp chí thời trang Vogue.

Trong buổi phỏng vấn, siêu sao 41 tuổi xuất hiện bên cạnh người bạn đời Georgina Rodriguez sau hôn lễ vừa qua, CR7 cho biết anh không hề e ngại cuộc sống sau khi chia tay sân cỏ vì đã có những sự chuẩn bị chu đáo từ trước.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha chia sẻ bản thân đã lên kế hoạch cho toàn bộ tương lai với quá nhiều dự án phải làm, đồng thời nhấn mạnh việc cần lấp đầy quỹ thời gian bằng nhiều hoạt động khác nhau khi bóng đá dừng lại để tránh cảm giác trống vắng.

Bên cạnh việc phát triển đế chế kinh doanh cá nhân, tiền đạo từng 5 lần giành Quả bóng vàng bày tỏ mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình sau chuỗi ngày dài thi đấu đỉnh cao. Anh tâm sự rằng mình muốn tìm kiếm nhiều niềm vui hơn, đi du lịch khắp nơi, xem và thi đấu môn padel đặc biệt yêu thích, cũng như tiếp tục tận hưởng những thành quả đã gặt hái được sau 25 năm đòi hỏi sự hy sinh vô cùng to lớn.

Cristiano Ronaldo vẫn đang thi đấu tại giải vô địch Saudi Arabia trong màu áo Al Nassr và hợp đồng của anh với đội bóng này cũng kéo dài tới năm 2027, sau khi hai bên gia hạn vào tháng 6/2025. Điều đó càng khiến khả năng mùa giải hiện tại trở thành chương cuối phù hợp với những gì chính tiền đạo người Bồ Đào Nha vừa chia sẻ.

Ronaldo trong màu áo CLB Al Nassr (Ảnh: Getty).

Trước đó, ngôi sao sinh năm 1985 vừa hoàn thành kỳ World Cup thứ 6 và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, nơi hành trình của anh dừng bước tại vòng 16 đội trước nhà vô địch Tây Ban Nha.

Ronaldo vẫn còn một mục tiêu khổng lồ để theo đuổi đó là cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Hiện tại chân sút người Bồ Đào Nha sở hữu 976 bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia, nghĩa là chỉ còn cách cột mốc 1.000 đúng 24 pha lập công và anh dự định hoàn thành mục tiêu đó trong mùa giải sắp tới.