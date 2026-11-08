Hành quân đến sân Mestalla của Valencia, Real Madrid tràn đầy tự tin sau chuỗi trận thăng hoa vừa qua. HLV Jose Mourinho sử dụng đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đã đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Diomande chơi khá năng nổ, anh liên tục khuấy đảo hành lang trái bằng những pha đột phá vào vòng cấm, khiến hàng thủ Valencia phòng ngự đầy vất vả.

Real Madrid dễ dàng giành chiến thắng tưng bừng trước Valencia (Ảnh: Getty).

Bị ép sân, tuy nhiên Valencia vẫn có được những pha lên bóng sắc nét. Phút 18, Aurelien Tchouameni để mất bóng gần vòng cấm đội nhà, tạo điều kiện cho Aaron Mayol băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, Thibaut Courtois đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Real Madrid.

Valencia tiếp tục cho thấy sự lợi hại trong phản công khi ở phút 25, Guido Rodriguez đưa bóng vào lưới Real Madrid. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sau tình huống này, Real Madrid đẩy cao tốc độ tấn công, siết chặt hàng phòng ngự và tạo nên sự khác biệt ở phút 28. Sau một tình huống đá phạt, Valverde tung cú sút xa bằng chân phải đầy uy lực, đưa bóng vào góc thấp khung thành và mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.

Đến phút 36, Arda Guler bắt vô lê thành bàn từ cự ly 6m sau khi đường chuyền ngược của Jude Bellingham, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Real Madrid. Valencia nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng Real Madrid kiểm soát tốt thế trận và giữ được lợi thế sau hiệp 1.

MBappe ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid (Ảnh: Getty).

Sang hiệp 2, Real Madrid vẫn duy trì quyền chủ động, trong khi Mbappe để lại dấu ấn với nhiều pha dứt điểm khiến hàng thủ Valencia liên tục đối mặt sóng gió. Tiền đạo người Pháp thực hiện cú lốp bóng qua người Dimitrievski, nhưng thủ môn của Valencia kịp thời lùi về để cứu thua.

Mặc dù vậy, Dimitrievski cũng không thể ngăn Mbappe có được bàn thắng. Phút 75, tiền đạo 27 tuổi vượt qua thủ môn Dimitrievski trước khi ghi bàn vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách. Đây là bàn thắng thứ 13 của Mbappe tại La Liga năm nay.

Tình thế của Valencia càng trở nên khó khăn hơn khi Gaya nhận thẻ đỏ ở phút 79. Thi đấu hơn người, Real Madrid bảo toàn chiến thắng 3-0 tại Mestalla và tự tin trong hành trình đua vô địch La Liga năm nay.

Real Madrid đang có được 30 điểm/12 trận và tạm thời xếp thứ hai ở La Liga. Đà thăng hoa của Real Madrid khiến màn so tài giữa Barcelona (30 điểm) và Atletico (28 điểm) trên sân Metropolitano đêm nay trở nên căng thẳng, khi đội bóng thất bại sẽ đối mặt khó khăn ở cuộc đua vô địch năm nay.

Đội hình thi đấu

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Pepelu, Tarrega, De Haas, Gaya; Javi Guerra, Guido Rodriguez, Mayol; Danjuma, Sadiq.

Thẻ đỏ: Gaya (79').

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo Silva; Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe.

Bàn thắng: Valverde (28'), Guler (36'), Mbappe (75').