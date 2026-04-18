Real Madrid chìm sâu vào khủng hoảng, HLV Arbeloa đối mặt án sa thải

Thất bại kịch tính với tổng tỷ số 4-6 trước Bayern Munich tại Allianz Arena vào giữa tuần đã chính thức đẩy Real Madrid vào một cuộc khủng hoảng diện rộng. Alvaro Arbeloa, vị chiến lược gia 43 tuổi mới tiếp quản chiếc ghế nóng từ tháng 1, đang đối mặt với tương lai mờ mịt. Dù có thể được giữ lại đến hết mùa để duy trì sự ổn định tạm thời, nhưng số phận của ông tại Bernabeu coi như đã được định đoạt.

Hiện tại, danh sách các ứng viên thay thế Arbeloa đang là chủ đề nóng nhất tại Madrid. Jurgen Klopp thường xuyên được nhắc tới nhờ triết lý tấn công rực lửa, dù ông vẫn khẳng định hạnh phúc với vai trò tại Red Bull. Trong khi đó, Chủ tịch Florentino Perez vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho Zinedine Zidane, người từng lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại sân chơi châu lục. Tuy nhiên, khả năng Zidane chờ đợi chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Pháp sau World Cup vẫn còn bỏ ngỏ.

Didier Deschamps cũng là một ứng viên tiềm năng khi hợp đồng giữa ông với đội tuyển Pháp sẽ đáo hạn vào tháng 7 tới. Kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh trận mạc của ông được đánh giá phù hợp để ổn định phòng thay đồ vốn quy tụ nhiều ngôi sao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Một ứng viên nặng ký khác là Mauricio Pochettino. Tháng trước, thuyền trưởng đội tuyển Mỹ được cho là đã có mặt tại Madrid để theo dõi Champions League. Pochettino cũng được cho là có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Perez từ lâu. Mặc dù chiến lược gia người Argentina tuyên bố chưa có cuộc đàm phán chính thức nào, nhưng việc ông sẵn sàng đón nhận thử thách mới sau World Cup khiến giới mộ điệu không khỏi hoài nghi về một cuộc chuyển giao quyền lực tại Bernabeu.

Thất bại trước Bayern Munich không chỉ đóng sầm cánh cửa hy vọng cuối cùng của Real Madrid tại Champions League, mà còn biến mùa giải này thành một thảm họa trắng tay. Trước đó, họ đã bị đội bóng hạng hai Albacete loại khỏi Cúp Nhà vua, trong khi tại La Liga, Barcelona đang băng băng về đích với khoảng cách 9 điểm. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Real Madrid không giành được danh hiệu lớn, điều hiếm thấy dưới triều đại Florentino Perez.

Tuy nhiên, rắc rối của Real Madrid không chỉ nằm ở băng ghế chỉ đạo. Nội bộ đội bóng đang hỗn loạn do sự mất cân bằng và những thách thức trong việc hòa hợp các siêu sao như Kylian Mbappe, Vinicius Junior và Jude Bellingham. Cuộc khủng hoảng y tế kéo dài, đỉnh điểm là sai sót "khó tin" khi đội ngũ y tế chụp MRI nhầm chân cho Mbappe hồi cuối năm ngoái, càng làm trầm trọng thêm sự sa sút.

Trước thực trạng này, Madrid đang cân nhắc bổ nhiệm một giám đốc bóng đá thực thụ để tái cấu trúc bộ máy quản trị. Những tuần tới sẽ mang lại sự rõ ràng hơn, nhưng có một điều chắc chắn: cuộc đại cải tổ tại Bernabeu sẽ không chỉ dừng lại ở vị trí huấn luyện viên mà sẽ lan rộng ra mọi cấp độ để sớm đưa "ông vua châu Âu" trở lại vị thế vốn có.

Mai Phan