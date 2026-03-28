Quyết định lạ lùng: Ngôi sao Man Utd lĩnh 2 thẻ vàng nhưng không bị đuổi

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Anh và Uruguay đêm qua đã để lại tranh cãi khi tiền vệ Manuel Ugarte (Uruguay) không bị đuổi dù chịu hai thẻ vàng. Trong hiệp 1, cầu thủ này nhận thẻ vàng vì phạm lỗi thô bạo. Tới phút 80, trọng tài Sven Jablonski đã rút thẻ vàng thứ hai cho cầu thủ của Man Utd vì phản đối trọng tài khi Ben White mở tỷ số.

Tuy nhiên, điều lạ lùng là Ugarte vẫn không bị đuổi khỏi sân. Sau đó, tới phút 87, anh được HLV Marcelo Bielsa nhanh chóng thay ra sân.

Theo phóng viên ITV có mặt trên sân, trọng tài thứ 4 đã thông báo thẻ vàng thứ hai bị hủy bỏ. Thế nhưng, sau trận đấu, các trọng tài lại khẳng định tấm thẻ vàng đầu tiên của Ugarte thực chất là dành cho Jose Maria Gimenez.

Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Harry Maguire của đội tuyển Anh cảm thấy lạ lùng: “Chúng tôi được thông báo rằng tấm thẻ vàng thứ hai của Ugarte đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, sau đó, mọi người lại nói rằng cậu ấy thoát thẻ vàng đầu tiên vì đó là án phạt dành cho Gimenez. Điều đó có nghĩa rằng Ugarte không phải nhận thẻ vàng nào”.

Bình luận viên Ian Wright của ITV khẳng định: “Họ đang bịa đặt về mọi thứ, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy”.

Tình huống của Ugarte gợi cho nhiều người về pha xử lý đáng xấu hổ của trọng tài Graham Poll ở World Cup 2006. Trong trận đấu giữa Croatia và Đức, trọng tài Graham Poll đã rút tới 3 thẻ vàng với Josip Simunic (trước khi rút thẻ đỏ).

Cũng trong trận đấu này, trọng tài Sven Jablonski cũng không rút thẻ đỏ với Ronald Araujo sau pha vào bóng bằng gầm giày với Phil Foden. Điều này khiến cho HLV Thomas Tuchel vô cùng tức giận.

Phát biểu sau trận đấu, HLV đội tuyển Anh cho biết: “Sao trọng tài không kiểm tra VAR trong tình huống đó”. Maguire cũng bức xúc: “Chắc chắn Araujo phải nhận thẻ đỏ. Tôi không hiểu vì sao trọng tài không rút thẻ đỏ với những lỗi như vậy”.

Trận đấu giữa đội tuyển Anh và Uruguay kết thúc với tỷ số 1-1. Anh có bàn thắng mở tỷ số ở phút 81 do công của Ben White. Sau đó, tới phút bù giờ, Federico Valverde đã gỡ hòa 1-1 cho Uruguay từ chấm phạt đền.