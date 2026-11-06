Giải đấu dự kiến thu hút khoảng 1.500 vận động viên (VĐV) trong nước lẫn quốc tế tham dự. Các VĐV sẽ tranh tài ở 51 nội dung, với tổng tiền thưởng là 50.000 USD (khoảng 1,28 tỷ đồng).

Quang Dương vô địch giải đấu thuộc APP Asia Tour tại Penang (Malaysia) hồi tháng 7 (Ảnh: Lamaddrops).

Những nội dung hấp dẫn nhất của APP Asia TPHCM mở rộng (APP Asia TPHCM Open) 2026 là các nội dung thuộc hạng chuyên nghiệp, gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Các ngôi sao dự kiến góp mặt là Quang Dương, Trịnh Linh Giang, cùng nhiều tay vợt đẳng cấp quốc tế. Trong số này, Quang Dương là nhà vô địch đơn nam và đôi nam giải APP Asia Tour ở Penang (Malaysia) hồi tháng 7.

Quang Dương là gương mặt nổi bật của Pickleball Việt Nam, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ mạnh, mang tầm quốc tế.

Sự kiện APP Asia Tour lần đầu tổ chức tại Việt Nam mang lại sự hào hứng cho người hâm mộ trong nước. Giải sẽ diễn ra từ ngày 10/12 đến 13/12, tại TPHCM. Đây là vòng đấu mang ý nghĩa đặc biệt khi Quang Dương có cơ hội thi đấu trước khán giả nhà, trong khuôn khổ APP Asia Tour.