Pocari Sweat tiếp nước ion cho hàng nghìn người tại giải chạy 80 năm ngành thể dục thể thao

Đồng hành cùng sự kiện, các điểm tiếp nước của Pocari Sweat giúp người tham gia kịp thời bổ sung nước và các ion thiết yếu giúp bù nước nhanh, giữ nước lâu trên dọc đường chạy.

Người dân hưởng ứng cột mốc thể thao đặc biệt

Giải chạy chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao Việt Nam và Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2026 do Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức đã diễn ra sôi nổi, thu hút hàng nghìn người dân tham dự, tranh tài ở các cự ly 1,5km, 3km và 5km.

Ngay từ sáng sớm, khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã rộn ràng không khí chuẩn bị của cộng đồng yêu thể thao trước giờ xuất phát. Trên đường chạy, sự xuất hiện của các chân chạy chuyên nghiệp bên cạnh những nhóm runner phong trào, từ các em nhỏ đến người cao tuổi, đã tạo nên một bầu không khí thể thao đầy nhiệt huyết và gắn kết.

Không phân biệt độ tuổi hay trình độ, tất cả cùng hòa mình vào nhịp đập sôi động, tham gia với tinh thần phấn khởi, hào hứng.

Không khí sự kiện càng thêm ý nghĩa khi gắn liền với thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Sự sôi nổi bùng nổ ngay từ vạch xuất phát với tiếng hò reo của hàng nghìn người háo hức bước vào cuộc đua. Tại đích đến, những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thắt chặt tình thân hay khoảnh khắc các gia đình, bạn bè cùng nhau hoàn thành cự ly đã tạo nên một bức tranh đầy năng lượng tích cực và niềm vui giản dị giữa lòng Hà Nội.

Một người tham gia chạy chia sẻ: “Gia đình tôi chọn tham gia cự ly ngắn 1,5km để cùng trải nghiệm. Con tôi rất vui vì vừa có hoạt động dã ngoại cuối tuần vừa được tham gia ngày hội cùng bố mẹ”.

Tại lễ bế mạc, bên cạnh việc vinh danh các vận động viên xuất sắc, ban tổ chức đã phát động phong trào xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi gia đình”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh giá trị cốt lõi của gia đình trong việc bồi đắp nét văn hóa thanh lịch, văn minh của người dân Hà Nội.

Sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trong giải chạy đã để lại điểm nhấn đáng nhớ cho ngày khai màn chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam. Không đặt nặng thành tích, giải chạy đã thành công lan tỏa lối sống năng động, khỏe mạnh và đầy yêu thương đến cộng đồng.

Pocari Sweat tiếp nước trên đường chạy, lan tỏa tinh thần sống khỏe trong cộng đồng

Đồng hành cùng Giải chạy chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao Việt Nam và Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2026, Pocari Sweat đã triển khai các trạm tiếp nước dọc theo đường chạy, cung cấp thức uống bổ sung ion nhằm tiếp nước cho người tham gia trong suốt quá trình vận động.

Qua đó, thể hiện sự khẳng định của thương hiệu trong việc đồng hành cùng nền thể thao Việt Nam cũng như thúc đẩy phong trào thể thao và lối sống khỏe mạnh tại Việt Nam.

Bên cạnh vai trò của một sản phẩm bù nước và ion thiết yếu mà cơ thể cần, Pocari Sweat còn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng yêu vận động, đặc biệt trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến sức khoẻ thể chất và tinh thần.

Ông Oyamada Kohei - Tổng giám đốc của Pocari Sweat Việt Nam cũng có mặt tại sự kiện, tận tay trao nước cho các vật động viên trên đường chạy. Hình ảnh này thu hút nhiều sự chú ý, thể hiện sự gắn bó của thương hiệu với các hoạt động thể thao và là người bạn quen thuộc phía sau mỗi chặng đường chạy.

“Chúng tôi vinh dự khi được đồng hành cùng chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao Việt Nam. Thông qua việc có mặt tại sự kiện, Pocari Sweat mong muốn lan tỏa tinh thần sống năng động đến cộng đồng, đồng thời hỗ trợ mọi người duy trì hiệu suất và bù nước kịp thời sau vận động”, ông cho biết.

Các trạm tiếp nước của Pocari Sweat cũng đã có mặt ở Ngày chạy Olympic tại Hà Nội sáng (22/3) giúp người tham gia kịp thời bổ sung nước và ion cần thiết

Không dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ, Pocari Sweat tiếp tục hành trình lan tỏa tinh thần sống khỏe khi đồng hành cùng thể thao nước nhà trong chuỗi sự kiện "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026” dưới sự chủ trì của Bộ Công an, sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố; vừa diễn ra vào ngày 22/3 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM tạo làn sóng vận động mạnh mẽ đồng loạt trong cộng đồng.