Phố đi bộ Nguyễn Huệ "bùng nổ" khi Xuân Son lập cú đúp

Phút 90, Xuân Son tì đè vượt qua hậu vệ Malaysia rồi tung cú sút đưa bóng đi qua hai chân thủ môn Malaysia, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Việt Nam. Tổng tỉ số sau hai lượt trận lúc này đang là 4-0 nghiêng về Việt Nam khiến người hâm mộ tại TPHCM vỡ òa.

Niềm vui của các cổ động viên TPHCM khi Xuân Son ghi bàn thứ 2 vào lưới đội tuyển Malaysia.

Người dân TPHCM "cháy" hết mình khi Xuân Son lập cú đúp trên sân Mỹ Đình.

Trước đó, phút 62, Xuân Son chớp thời cơ, dứt điểm cận thành, ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ "bùng nổ" khi đội tuyển Việt Nam dẫn trước Malaysia.

Hàng nghìn cổ động viên ăn mừng bàn thắng của Xuân Son trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tối 19/8, rất đông cổ động viên tại TPHCM reo hò vang rộn cả phố đi bộ Nguyễn Huệ khi đội tuyển Việt Nam dẫn trước Malaysia 1-0.

Nhiều CĐV mang theo kèn, băng rôn, cờ tổ quốc xuống phố để hòa vào không khí bóng đá.

Đây là bàn thắng thứ 12 của Xuân Son tại ASEAN Cup và đây là bàn thắng thứ 2 của anh trên sân Mỹ Đình.

Xuân Son đang có 5 bàn tại giải đấu này và đang cạnh tranh trực tiếp với Đình Bắc (5 bàn).

Từ rất sớm, hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng với cờ, trống, trang phục cờ đỏ sao vàng để cổ vũ cho đội nhà qua màn hình lớn.

Một du khách nước ngoài cũng tham gia cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Hàng nghìn cổ động viên đã có mặt từ rất sớm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ cho đội nhà.

Phố đi bộ lắp 5 màn hình LED để phục vụ người hâm mộ TPHCM.

Các bạn trẻ luôn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam.

Hai du khách người nước ngoài hô vang Việt Nam.